جمعية أباء تلاميذ ثانوية إسلي بوجدة تكرِّم ثُلَّة من التلاميذ المتفوقين

عبدالقادر كتــرة

نظمت جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية إسلي بوجدة، عشية الجمعة فاتح أبريل 2022، حفلا بهيجا لتكريم ثُلَّة من التلميذات والتلاميذ المتفوقين في جميع المستويات، أدبيا وعلميا.

واستفاد كلّ تلميذ وتلميذة من المتفوقين والمتفوقات، على صعيد المؤسسة، من شهادة استحقاق وقسيمة شراء بأحد الفضاءات التجارية الكبرى بوجدة قيمة الواحدة 1000 درهم، فيما استفاد الأوائل من كلّ الأقسام من قسيمة شراء قدرها 500 درهم.

كما تمّ تكريم المتفوقين في فنّ الخطابة باللغات الثلاث، العربية والفرنسية والإنجليزية، والذين تمّ اختيارهم من طرف لجنة تحكيم مكونة من مجموعة من الأساتذة العاملين بالمؤسسة، حيث تمت مكافأة الأوائل من التلميذات والتلاميذ بمنحة 400 درهم والثواني 200 درهم والثوالث 200 درهم.

نشَّط حفل الأمسية مجموعة « أثر » للمديح والسماع والموسيقى الروحية أبدعت في فن السماع من قصائد دينية صوفية وروحية أطربت الحاضرين والحاضرات ونالت إعجاب وتصفيق تشجيعية، وتمت قراءة الفاتحة ترحما على روح فقيد المؤسسة المدير السابق، سعيد العفاقي والفقيد إدريس الحماني عضو جمعية أباء وأمهات تلاميذ المؤسسة الذي وافته المنية الأسبوع الماضي.

حضر حفل التكريم مجموعة من أباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات مؤسسة ثانوية إسلي بوجدة، وممثلو المسؤولين ضمنهم ممثلي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين وباشا المدينة وممثل السلطة المحلية، إضافة إلى الأساتذة وجمهور من التلاميذ، الذين ثمنوا مبادرة الجمعية وأشادوا بأعمالها وأنشطتها مع العلم أن الجمعية دأبت على تنظيم حفل تكريم المتفوقين كلّ سنة.

وفي تصريح للجريدة، قال عبدالناجي التوزاني رئيس جمعية أباء وأمهات وأوليات التلاميذ بالمؤسسة: « ننظم كلّ سنة هذا الحفل الذي نعتبره نشاطا أساسيا ومهما لأنه يُسْعِد التلاميذ والتلميذات ويُفرحهم ويُشجِّعهم وتُحفِّزهم على العمل أكثر، شواهد ومكافآت من مال جمعية الآباء والأمهات وتذهب إلى أبنائهم ».