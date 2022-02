Communiqué de presse

La région de l’Oriental accueille la 4ème édition du programme “Morocco Future Leaders”



Maroc, le 7 Février 2022 – L’Ambassade des États-Unis au Maroc et l’Association Anoual lancent la quatrième édition du programme “Morocco Future Leaders” dans la région de l’Orientale.

Ce programme de formation de 5 mois offre aux 20 participants sélectionnés – identifiés comme jeunes et futurs leaders de leur communauté – une série d’ateliers et de formations pour stimuler leur créativité et leur fournir tous les outils nécessaires pour développer et mener à bien leurs idées de projets sociaux. À la fin des 5 week-ends, un concours d’innovation sociale sera organisé afin de mettre en pratique toutes les compétences acquises au cours du programme.

5 mois avec 5 bootcamps et 5 modules différents :

Développement communautaire et identification des besoins,

Réflexion conceptuelle et innovation sociale,

Leadership, marketing et relations publiques,

Collecte de fonds, business model et budgétisation,

Art de communiquer en public.

Les participants seront également encadrés par une équipe d’experts et d’éducateurs et auront l’occasion de rencontrer des leaders et des dirigeants, qui partageront avec eux leurs idées et leurs opinions.

Les anciens participants du programme MFL ont démontré un réel intérêt et ils impactent positivement l’avenir du Maroc et sont déterminés à utiliser leur apprentissage pour un changement social positif.

« Le programme de leadership MFL est l’un des plus intéressants. J’ai pu acquérir les outils les plus importants de stimulation sociale pour lancer des projets pertinents. J’ai acquis des connaissances qui m’aideront dans mon rôle actuel.» Sajid Ezzahraoui, ancien bénéficiaire du programme MFL.

Le premier weekend de formation aura lieu les 11, 12 et 13 février 2022 à Oujda avec la présence de Madame Nitza Sola-Rotger, attaché culturel au sein de l’Ambassade des États-Unis.

Les trois dernières éditions du programme se sont déroulées dans les régions de Dakhla Oued Eddahab, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Contact presse : Project Manager : Chaimae Bouzerda / Mail : chaimaebouzerda1@gmail.com / Numéro de téléphone : +212 618 27 12 21