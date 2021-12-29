Home»National»ثلـة مـن أدبـاء وجـدة يحتفـون بالشاعـر محمـد علـي الربـاوي بمناسبـة تتويجـه بجائـزة المغـرب للكتـاب لسنـة 2021

ثلـة مـن أدبـاء وجـدة يحتفـون بالشاعـر محمـد علـي الربـاوي بمناسبـة تتويجـه بجائـزة المغـرب للكتـاب لسنـة 2021

/ /0/ 22
0
Shares
PinterestGoogle+
 

سعيـد عبيـد


احتفى ثلة من أدباء مدينة وجدة يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 الجاري بالشاعر محمد علي الرباوي بمناسبة تتويجه بجائزة المغرب للكتاب في صنف الشعر لسنة 2021 (مناصفة مع رشيد المومني)، وذلك في التفاتة رمزية إلى هذا الإنجاز الهام الذي ينضاف إلى الإنجازات الأدبية للمدينة والجهة الشرقية عامة


وفي جو أدبي حميمي شنف فيه الشاعر آذان الحاضرين بنصين من ديوانه الفائز (رياحين الألم: الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 3)، استحضرت كلمات المشاركين التي كان أغلبها عبارة عن شهادات في حق المحتفى به، كل من زاويته، كثيرا من المحطات الحياتية والعلمية والأدبية والأخلاقية التي ربطتهم بالشاعر الذي راكم تجربة متميزة طيلة عقود من العطاء ونكران الذات دون أن يلتفت إلى الشهرة أو الجوائز، فأتت هاته الجائزة التي تتشرف به متأخرة للغاية، ولو أن السياسة الثقافية في الوطن نهجت نهج جائزة الدولة التقديرية وفق منطق الاعتراف بدل التتويج التنافسي، لكان يفترض فيها أن تلتفت إلى عطائه وعطاء كثير ممن يبدعون في الظل من زمن بعيد.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailالنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع وجدة بلاغDefault ThumbnailFrançais nés au Maroc Retour au bercail pour se ressourcer- VIDEODefault Thumbnailبيان التنسيقية المحلية باسم سكان مدينة فجيج.Default ThumbnailAssociation Gafait pour la culture et le développement. Communiqué de presse.

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.