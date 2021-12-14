محمد بوعصابة / الرباط

» تعقيب على هامش انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ». اطلعت على المقال المنشور بموقع وجدة سيتي تحت عنوان « المجلس الإداري لأكاديمية جهة الشرق يصادق بالإجماع على مشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2022 وعقد نجاعة الأداء برسم 2024-2022 والبرنامج الجهوي للتكوين المستمر « . وكمتتبع للشأن التعليمي ببلادنا وخاصة بجهة الشرق التي كبرت بها ودرست في مدارسها وثانوايتها سرني أن المصادقة كانت بالإجماع وليس بالتصويت، وهذا مؤشر في تقديري على الثقة التي تحضى بها الأكاديمية لدى شركائها من نقابات تعليمية وجمعيات والٱباء والسلطات الجهوية والإقليمية. وهذا يؤكد ما أشرت إليه في مقال سابق حينما نوهت بانخراط السيد مدير الأكاديمية في دينامية الإصلاح وانه يعمل بجد جاعلا مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار. ولا زلت أؤكد هذا الأمر. كما تتبعت عن كثب مجريات الزيارة التي قام بها السيد وزير التربية والرياضة بوجدة وخاصة بثانوية المهدي بن بركة التقنية .

غير انه لغاية الأسف، خان السيد المدير ذكاؤه وفطنته حينما « صادق » الشهر الماضي على إقصاء ثلاثة تلاميذ بشعبة علمية بثانوية الزيتون سيدي ملوك بالعيون، لغة عربية، لترغمهم إدارة مؤسستهم على تقديم طلب لها لمتابعة دراستهم بنفس الشعبة، لغة فرنسية ، (قلت صادق وأنا اعني انه لم يعر الأمر أي اهتمام)، ودون إخبار اولياء امورهم وفي سبات عميق لجمعية أولياء التلاميذ . وحتى لاتفوتني الفرصة، اخبر الراي العام انني كاتبت السيد مدير الاكاديمية حول هذا الموضوع في الوقت المناسب لإيجاد حل لهذه الحالة دون جدوى ( تجدون الرابط * ادناه) ، وبعده لجأت للسيد وزير التربية والرياضة في مراسلة اخرى متمنيا تدخله قبل فوات الأوان لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.

وكان من المفروض ان ينكب السيد الوزير خلال زيارته للجهة الشرقبة على مثل هذه الملفات باعتبارها تضمن لأصحابها متابعة دراستهم في ظروف ملائمة لتفادي الهدر المدرسي كما حصل لأحد التلاميذ الثلاثة هشام حمو بثانوية الزيتون التأهيلية بالعيون الشرقية.

الٱن وقد ضاعت السنة الدراسية على التلاميذ المعنيين فلم يبق لي إلا مطلب واحد: المرجو من الجهات المعنية ان توضح لنا سبب عدم جوابها وتدخلها لحل المشكل المذكور.

محمد بوعصابة ولي امر التلميذ هشام حمو/ وفاعل جمعوي، الرباط

. الرابط * :

/debat-article-146901-ar/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A.html