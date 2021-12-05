البرتقالي ينتزع ورقة التأهيل إلى دور المجموعات للمرة الخامسة تواليا في مقابلة مثيرة

بقلم : محمد علاوي

كل المؤشرات كانت توحي أن هذا اللقاء سيكون صعبا ومعقدا، خاصة وأن مقابلة الذهاب انتهت بالبياض وهذا ما جعل فريق الجيش الرواندي أن يباغت البرتقالي وبالفعل تمكن استغلال هفوة وسط الدفاع البرتقالي و سجلوا هدف السبق في وقت قاتل من الشوط الأول. أما الشوط الثاني فقد.تحسن أداء الفريق البركاني فناور من كل الجهات حتى تمكن من إحراز هدف التعادل ومن توقيع الناجي ، وجاء هذا الهدف بعد إقحام المتخصص النمساوي الذي قام بتمريرة جيدة ،واستمر الهجوم البركاني وضيع مهاجموه بعض الفرص السانحة للتسجيل، وفي الربع الأخير من اللقاء استغل القيدوم محمد عزيز كرة أعادها الحارس فوضعها بكل براعة منح من خلالها مفتاح التأهل إلى دور المجموعات، وعرفت المقابلة ندية من الفريق المنافس الذي انكمش إلى الوراء واكتفى بتشتيت الكرات بطريق عشوائية لم تمكنهم من خلق أية فرصة في الشوط الثاني الذي عرف سيطرة ميدانية للكتيبة البرتقالية التي استطاعت أن تخطف بطاقة التأهيل إلى دور المجموعات للمرة الخامسة تواليا، وتحققت هذه النتيجة في غياب مجموعة من ثوابت الفريق ،ولكن لقد قضي الغرض بمن حضر ، فهنيئا لأسياد الشرق بهذا التأهيل والذي جاء باقدام الحرس القديم …برافو النهضة … ويبقى الملعب البلدي دائما مقبرة للفرق الإفريقية…..!!!!