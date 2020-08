ONZE TPE SOUTENUES A EL HAJEB DANS LE CADRE DU PROGRAMME :  « EL HAJEB MOBADARA » 

VIDEO

Mohammed Drihem

Jeudi 28 juillet 2020 dernier ; le Gouverneur de la province d’El Hajeb Mr Sine El Abidine Al Azhar a présidé dans la salle des conférences de la province une cérémonie de remise de chèques d’une valeur globale de 921.478.50 de dirhams au profit de onze porteurs de projets relevant de la Province d’El Hajeb.

Lors de cette évènement organisé en présence des représentant de l’ADS, l’ANAPEC, le CRI et les chefs de services extérieurs, huit auto-entrepreneurs et deux sociétés personne physique et une SARL qui ont bénéficié de ces chèques tout en s’engageant à créer un total de 24 postes d’emploi au niveau de leurs collectivités territoriales respectives à savoir : Les collectivités territoriales d’IQADDAR, d’ EL HAJEB, de SBEA AYOUNE, d’ Ait Boubidmane, d’Agourai et la collectivité de LAQSIR.

Ces différents projets soutenus à cette occasion concernent : La production du Fourrage Hydroponique, l’Impression Numérique, l’Imprimerie, la Menuiserie Aluminium, la Mécanique Auto, la Production de matériaux de construction, un Distributeur Automatique de café, le Froid et climatisation et enfin, la Confection de Clôtures des terrains.

Initiée dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui aux très petites entreprises (TPE) ; selon Mohamed Haddad cadre de l’ADS (Voir VIDEO) ; « El hajeb Mobadara » a pour objectif d’encourager et d’accompagner la création et la reprise de la micro-entreprise et de la très petite entreprise au niveau de la province d’El Hajeb et de favoriser l’intégration économique des personnes en situation de pauvreté et de vulnérabilité,

La cérémonie de remise de chèques ainsi organisée, vise la mobilisation des acteurs locaux pour la pérennisation de l’écosystème d’accompagnement entrepreneurial des jeunes entreprises, ainsi que la présentation du bilan des réalisations et les perspectives du développement du programme.

A rappeler enfin que l’appui du programme « EL HAJEB Mobadara » est axé sur trois volet à savoir:

Un accompagnement pré et post création et un suivi de proximité; Un appui financier adapté aux porteurs de projets de création ou de reprise de micro-entrepris et de TPE par l’octroi d’un prêt d’honneur (de 10.000 à 80.000 dhs) ; Le parrainage et la mise en réseau des jeunes entrepreneurs accompagnés.

Le bilan de la première phase est marqué par l’accueil de plus que 232 demandes de financement et d’accompagnement, l’Organisation de 24 ateliers d’amorçage et de sensibilisation à l’esprit entrepreneurial, l’Organisation de 02 ateliers de formations sur le plan d’affaires et 02 ateliers de formation sur les modalités de création juridique d’entreprise. Au terme de ce processus un accompagnement individuel a été assuré pour 16 porteurs de projets pour l’élaboration du plan d’affaires par conséquent 11 Porteurs de projets de TPE ont obtenu un financement pour le lancement de leurs projets.

