دورة انقاد لمهرجان مفاحم الدولي الثامن لمسرح الطفل بمدينة جرادة

يحي هورير

بعد توقف لموسمين على التوالي بسبب جائحة كوفيد 19 تعود فيدرالية جمعيات اقليم جرادة بعد إصرار إدارة المهرجان لإخراج نسختها الثامنة لمهرجان مفاحم الدولي الثامن لمسرح الطفل بمدينة جرادة المنظم أيام 17، 18، 19، 20 نونبر 2021، بالمركز الثقافي تحت شعار « الطفل في أفق النموذج التنموي الجديد » رغم الاكراهات . الدورة حملت اسم الفنان « جواد السايح »، والتي كانت بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، وعمالة إقليم جرادة، ووكالة جهة الشرق والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والتواصل- قطاع الثقافة جهة الشرق، ومجلس إقليم جرادة، ومجلس جماعة جرادة،.

الدورة عرفت تكريم كل الفنانين :

الفنان :جواد السايح من الدار البيضاء

الفنان: محمد تويرتو من سلا (صاحب الثنائي ناقوس وسليسلة)

الفنان :نور بنكيران من تازة

الفنان :ادريس اشليحي من جرادة

مشاركة الفرق المسرحية كانت كالاتي :

– فرقة شباب « آجي نطوعو » من وجدة، بمسرحية « مسعود في عالم الألوان ».-

– منتدى الشباب المغربي للثقافة والتنمية من تازة، بمسرحية « لنحمي البيئة »-

فرقة جمعية مسرح مناجم جرادة، بمسرحية « الأميرة والكانبال »

– جمعية أصدقاء مسرح الطفل من وجدة بمسرحية « ملائكة الشارع ».-

– وبهذا تعتز إدارة المهرجان بتكريم الوجوه الفنية التي قدمت الكثير للمسرح وبتنوع أنشطة المهرجان الذي جمع بين العروض الفنية والنظرية والورشات التكوينية والأنشطة الترفيهية والجلسات المفتوحة والاهتمام بالمنجزات الفنية.

وقد تم شكر الحضور المكثف للجمهور الناشئ المتعطش للفرجة المسرحية.

وخلال هذه الدورة تمكنت إدارة المهرجان على مد جسور التواصل الفني والإنساني بين الفرق المشاركة والجمهور والفعاليات.

كما تم التثمين كفيدرالية على حضور السلطات الأمنية والوقاية المدنية التي تجندت طيلة أيام المهرجان، ضمانا لسلامة مرتفقيه. وبعمل التقنيين ووقوفهم إلى جانب الفرق المسرحية لتوفير متطلبات العروض.

و تحيي إدارة المهرجان الفرق المسرحية على مواكبتها وانخراطها في جميع الأنشطة المسطرة من طرف الادارة ..

فمهمة التحكيم أسندت للجنة مختصة في مجال المسرح ضمت كلا من :

-الدكتور الحسين الشايط

-الأستاذ يحي بنفارس

الأستاذ خالد امريمي

– ووزعت جوائز المهرجان المقررة في المسابقة الرسمية على الشكل الآتي:

· جائزة النص الدرامي: حجبت.

· جائزة السينوغرافيا: مسرحية « مسعود في عالم الألوان ».، فرقة شباب « آجي نطوعو » من وجدة،

· جائزة التشخيص إناث: حفصة بوسلة، عن مسرحية « لنحمي البيئة » لفرقة « منتدى الشباب المغربي للثقافة والتنمية » من تازة.

· جائزة التشخيص ذكور: بلال فلاح، عن مسرحية « ملائكة الشارع » لجمعية « أصدقاء مسرح الطفل » من وجدة.

· جائزة الإخراج: مسرحية « الأميرة والكانبال »، لجمعية مسرح مناجم جرادة.

· جائزة مهرجان مفاحم الكبرى عادت لمسرحية « لنحمي البيئة » لفرقة منتدى الشباب المغربي للثقافة والتنمية من تازة.

وموازاة مع العروض المسرحية نظمت ندوة تحت عنوان « الطفل في أفق النموذج التنموي الجديد « أطرها الدكتور بنيونس بوشعيب من وجدة وسيرها الفنان يحي بنفارس من بركان ،إضافة الى ورشتين أطرهما الدكتور عزيز زروقي من تازة والفنان منير بل الأخضر من تازة ،كما استفاد أطفال الجماعات بكل من عين بني مطهر –قنفودة وحاسي بلال من صبيحات تربوية من تقديم جمعية رضا للمرأة والطفولة من جرادة