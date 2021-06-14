I.ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: مِنْ أَصْداءِ الجالية الإسبانية بِمدينة وجدة (1907-1948) _الحلقة 119

بدر المقري

يرتبط تقديم مُعطياتٍ جديدةٍ حول تاريخ الجالية الإسبانية بمدينة وجدة (1907-1978) بِقضيةٍ جوهريةٍ تشغلُ بالي منذ 31 سنةً، وهي الكيفية التي أنتجتْ فيها الصدمة الكولونيالية تَعَدداً عِرقياً وثقافياً جعل من مدينة وجدة مدينةً تعيش الكونية في اقترانها بالحداثة، وإن كان الأمر لا يتعلق بِروحِ الحداثة بل بِواقع الحداثة الذي فَرَضَهُ الاحتلال الفرنسي لمدينة وجدة يوم 29 مارس 1907.

فقد كانت الجالية الإسبانية بمدينة وجدة في المرتبة الثانية بعد الجالية الفرنسية وقبل الجالية الإيطالية في المرتبة الثالثة. وَقد اخترتُ من أصداء الجالية الإسبانية بمدينة وجدة العلاماتِ الآتية:

1- وَفَدَتِ الأفواج الأولى من الجالية الإسبانية على مدينة وجدة من مدينة وهران بُعَيْدَ الاحتلال الفرنسي لمدينة وجدة يوم 29 مارس 1907. والغالِبُ على هؤلاء الإسبان هو أنهم كانوا أَقْرَبَ إلى التيار الاستئصالي الكولونيالي بعد نَيْلِهِمُ الجنسية الفرنسية.

2- كانت هناك هجرةٌ جماعيةٌ إلى مدينة وجدة بعد نهاية الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1939. وكان هؤلاء الإسبان الأقرب وِجْدانِياً إلى أهل وجدة فَتَعايَشوا معهم.

في حَي (فيلاج الطوبة الدخْلاني) سنة 1928. Casa de Espaٌa 3- تأسيس

4- تأسيس نادٍ ثقافي بمدينة وجدة بِاسْمِ الشاعر الإسباني المشهور (فِيدِيرِيكُو غَارْثِيَا لُورْكَا) (1898-1936) سنة 1940. وَ أَجْدِرْ بالإشارة إلى رمزية (فِيدِيرِيكُو غَارْثِيَا لُورْكَا) الذي اغتالته الكتائب الفاشية الموالية للدكتاتور الجنرال (فْرانْكو)، فجر يوم 19 غشت سنة 1936.

5- الدخيلُ الإسباني في اللهجة الوجدية. ومن نماذج ذلك :

– (بابور \ باخرة) Babor.

– (براكة \ كوخ) Barraca.

– (بلوزة \ لباس) Blusa.

– (بندير \ دف) Pandera.

– (دورو \ 5 سنتيم) Duro.

– (الروينة \ تخريب) Ruina.

– (كانتينة \ حانة) Cantina.

– (كارو \ عربة) Carro.

– (گاميلة \ قِدْرٌ) Gamela.

– (گيرة \ حرب) Guerra.

– (مارْيو \ دولاب) Armario.

– (فالْطا \ خطأ) Falta.

– (صالة \ قاعة فسيحة) Sala.

– (ضَبْلونة \ من حِلِي المرأة) Dablon.

– (فالْصو \ باطل) Falso.

– (سَباط \ حذاء) Zapato.

6- في الصورة مدير نادي (فِيدِيرِيكُو غَارْثِيَا لُورْكَا) بوجدة سنة 1948.