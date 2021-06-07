ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: فَرْعُ معهد الدروس العليا المغربية بوجدة على عهد الحماية -الحلقة 117

بدر المقري

وَقَفْتُ وَشيكاً في الأرشيف الفرنسي على وثيقةٍ قَيمَةٍ لَها من الدلائل الواضحة على إِشْعاعِ مدينة وجدة العلمي والأكاديمي على عهد الحماية الفرنسية.

والقَصْدُ إلى وثيقةٍ مُؤرخةٍ يوم السبت فاتح نونبر 1941 تشير إلى أن معهد الدروس العليا المغربية (اعتُمِدَتْ أيضا صيغة: معهد العلوم العليا المغربية) (Institut des Hautes ةtudes Marocaines) بالرباط، افتتح فَرْعاً لَهُ بِثانوية الفِتْيانِ بِوَجْدَة (ثانوية عمر بن عبد العزيز حالِياً) في الموسم الدراسي (1941-1942). وأَجْدِرْ بالتنبيهِ على أن الحماية الفرنسية افتتحت معهد الدروس العليا المغربية بالرباط يوم 11 فبراير 1920. وسَيَتَحَولُ هذا المعهد سنة 1957 إلى نَواةِ جامعة محمد الخامس.

وَ أَما نَص الوثيقة الفرنسية، فَهُوَ كَالآتي:

» السنة الدراسية 1941-1942 \ معهد الدروس العليا المغربية- فرع وجدة الجهوي.

سَتَبْدَأُ الدروس العمومية يوم الثلاثاء 4 نونبر 1941، وسَتُلْقَى الدروس بِثانوية الفتيان من السادسة والربع إلى السابعة والربع، كَالآتي:

1- دروس الأستاذ بَنْيَخْلَف: مُكَلفٌ بالدروس.

(مُدَرج الكيمياء)-الطابق الأول.

1.1- العربية العامية:

– الإثنين والخميس لِلْمُبْتَدِئين: مبادئُ أولية، المحادثة.

– الأربعاء: تهييء شهادة اللغة العربية العامية المغربية، تمارين المحادثة والترجمة، شرح النصوص، العادات والتقاليد.

2.1 – الأمازيغية:

– الثلاثاء والجمعة: تهييء شهادة الأمازيغية.

2- دروس الأستاذ (لْوِي دِي جْياكُومُو) (1900-1960) : أستاذٌ مُحاضِر.

(مُدَرج الفيزياء)-الطابق السفلي.

☆ العربية الفصحى:

الإثنين- تهييء الشهادة الثانوية في العربية الفصحى: ترجماتٌ وموضوعات، شرح نصوص البرنامج.

الأربعاء- تهييء شهادة العربية الفصحى: ترجماتٌ وموضوعات، شرح نصوص مُيَسرة.

الجمعة- تهييء الشهادة الثانوية في العربية الفصحى وشهادة العربية الفصحى: نصوصٌ ومسائلُ مُسَطرَةٌ في البرنامج.

تُتيحُ هذه الدروس المشاركةَ في استحقاقات العربية والأمازيغية وفي امتحان الدخول إلى تكوين التلاميذ المترجِمين بالرباط وفي مباراة المتدربين المختصين بالشؤون الإسلامية، مِثْلَما أنها تستجيب لِلْقَرارِ الحكومي الذي يَقْضي بِوُجوبِ معرفة الموظفين اللغةَ العربية. »