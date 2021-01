Idéalisme, réalisme , au soufisme !

Dr Mohamed BEN YAICH

Chaque vision a son extension par ses prétentions.

Toute personne débute depuis ses intentions.ses conceptions dépendent de ses premières imaginations.

L’homme est tellement forts qu’il peut parvenir a réaliser ses objectifs soit que ce soit les entraves et les barrières branlantes.sa volonté et sa puissance sont fantastiques pour dominer son entourage. S’il n’y parvient pas de force matérialiste il aura l’occasion de le maitriser par sciences imaginaires, fictions, ça veut dire par l’idéal avant le réel.

Si par exemple nous venons d’imaginer un être humain dépourvu de sa fiction çà veut dire qu’il est sans perfection.il agira ,depuis ,d’une courte distance ou trajet qui le laissera se coller autour de son siège, comme tombé dans un piège .

Si quelques-uns disent que la terre est la meilleur et que rien de nouveau dans le plafond, ceux-ci condamneront la science et la connaissance de mort et paralysasse.

En conséquence, Nier l’idéalisme c’est comme ignorer le réalisme ,pas de différence. En analysant les étapes de nos pensés, et ancrages de nos conceptions, la psychologique va nous indiquer que depuis le début de toutes nos inspirations c’est l’idée imaginaire qui y prend l’initiative. Être certains ou non, c’est vrai ou faut, cela viendrait après l’exercice et avoir tamisé les poussières.

En reliant notre sujet à la troisième tranche du titre ci-dessus, qui est le soufisme, nous y parviendrions .là ou se trouve vraiment un champ vaste pour tester les idées et incarner, avec un bon ancrage, les sens excellences, hors touches et caresses personnifiées.

quand les soufis prétendent qu’il existe vraiment un type d’amour sans pareils ,ni touchable ni imaginable, loin d’expression ordinaire, ils auront donc la raison pour laquelle ils se referaient.

Lorsqu’ils expriment leurs sentiments par des extases qui leur secouent jusqu’au évanouissement et les mènent vers l’heureux épanouissement , cela n’indique pas qu’ils sont malades ou charlatans ,ou bien maniaques et agités.

Leur comportement extatique dans ce cas là dépasserait toutes les limites du réel vers le réel du réel. C’est à eux de nous expliquer ce qui vient de se passer et à nous de leur croire sans doutes et soucis.

Pour que nous soyons sûrs de leurs propos et leurs cas il sera donc nécessaire de bien savoir établir l’attachement des liens que nous détenons, et de comparer entre le réalisme et l’idéalisme, afin d’obtenir le bon jugement dépourvu de toute outrance et préjugés invalides.

Les soufis ont choisi le mot « Layla »(ليلى),nom vrai d’une amoureuse dans l’histoire et les lettres arabes.

Celle-ci était une vraie histoire d’amour que jamais connues parmi les amoureux du monde.

Layla avait bien aimé son cousin « kaysse »(قيس) qui est de son tour lui échangeait les mêmes sentiments , mais sans s’approcher ,ni toucher, ou s’embrasser .ce qu’on appelle l’amour vierge ou platonique. Autrement dit, l’amour du cœur au cœur .seulement les messages sentimentaux qui se transmettaient et s’échangeaient là-dedans .

Cette histoire d’amour prestigieux et sublime avait trouvé sa place dans l’espace soufi comme moyen métaphorique et euphémisme, une figure de style donc. Plutôt c’était la meilleure méthode pour incarner les sens réels d’amour divin par un tel moyen approprié . ceci va nous aider à se rapprocher, plus au moins, du bon sens. De même ils font allusion à l’amour sacré dont ils ont besoin, l’objectif des objectifs, et pour lequel ils se recrutent pour y parvenir et le ressentir avec grand plaisir.

Aimer dieu et s’approcher de lui, n’a rien avoir avec les petits sentiments des amoureux humains ou animaux. C’est un amour extrême entre un être crée captivé par son siège et sa position limité et un créateur sans limites ,ni pareils ,ni rival, intouchable, invisible ,de plus il est le plus grand des grands non comparable ,le plus beau des beaux, créateur de tous les beaux et leur beauté, le plus proche partout dans le monde sans se déplacer ni être assiégé et fixé . C’est le réel du réel et

L’infini de tous les infinis, dieu qu’il soit bénit !

Le coran dit « parmi les hommes, ils en est qui prennent, en dehors d’ALLAH des égaux à lui, en les aimant comme on aime ALLAH .or les croyants ont les plus ardents en l’amour d’ALLAH » .

« وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّه »ِسورة البقرة