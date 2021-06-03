مصطفى خثيري: حان الوقت ليُسير حزب العدالة والتنمية الشأن المحلي لمدينة وجدة

مصطفى خثيري: حان الوقت ليُسير حزب العدالة والتنمية مدينة وجدة:

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أكد مصطفى خثيري أن حزب العدالة والتنمية اليوم جاهز أكثر من أي وقت مضى لتسيير مدينة وجدة بفريق قوي ومنسجم وكفء على غرار عدد من مدن المملكة في جهات أخرى. وأضاف الكاتب الإقليمي لوجدة-أنجاد خلال اجتماع مشترك بين اللجنة التنظيمية ولجنة الانتخابات أمس الإثنين، أن حزب المصباح حافظ محليا على مواقعه السياسية بالمجالس المنتخبة واستطاع في ظرف وجيز أن يُهيكل الشبيبة ويُوسع العضوية ويعزز عمل اللجان بكل أحياء المدينة بالإضافة إلى لجنة المرأة ولجنة العالم القروي والفضاء المغربي للمهنيين. وفي نفس الوقت سجل حضورا قويا من خلال الأنشطة الإشعاعية والتأطيرية المكثفة في الشهور الأخيرة.

حضر هذا اللقاء الذي تم بالمقر الإقليمي للحزب مسؤولو المكاتب التركيزية وأعضاء اللجنة التنظيمية التابعة لهم، وكان فرصة للاطلاع على عمل المنتخبين بالجماعة والاستماع لعروض لجنة التنظيم ولجنة الانتخابات و لجنة الاعلام ولجنة التأطير والتكوين الداخلي، قبل أن يفتح أمام الحضور باب المناقشة والتفاعل حيث نوه الجميع بالأجواء الأخوية وبالنفس الإيجابي الذي طبه دائما مناضلي الحزب، وفي الأخير تم التذكير بمواعيد الاستحقاقات القادمة وبالمهام المطلوبة من كل المناضلات والمناضلين على مستوى الإقليم وتشجيع المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية من 02 يونيو إلى فاتح يوليوز وخصوصا فئة الشباب.