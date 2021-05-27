بلاغ حول انطلاق امتحانات البكالوريا بالناظور

انطلق يومه الخميس 27 مايو 2021 بعدد من الثانويات بإقليم الناظور الامتحان الجهوي لنيل شهادة البكالوريا، والذي يشارك فيه 2977 مترشحا حرا، وستجرى الامتحانات للممدرسين أيام 31 مايو و1، 3، و4 يونيو 2021، لتنطلق بعدها امتحانات السنة الثانية أيام من 8 إلى 12 يونيو 2021، بمشاركة الممدرسين والأحرار



وبالمناسبة، قامت الأستاذة سامرة بورك المديرة الإقليمية للتربية والتكوين بالناظور، رفقة الفريق الإقليمي للامتحانات، بزيارة تفقدية لمركز الامتحانات بالثانوية التأهيلية إصبانن، حيث أشرفت على عملية انطلاق الامتحان، كما زارت مراكز أخرى للوقوف على سيرها، وظروفها والإجراءات التربوية والإدارية المتعلقة بها. التي تتميز بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصارمة، تبدأ بالتعقيم عند باب مراكز الامتحان، واستعمال الكمامات، والتباعد الاجتماعي. للوقاية من تفشي عدوى كوفيد19، مع تنبيه المترشحين من خلال الملصقات واللافتات والتنبيه الشفاهي إلى المنع الكلي لإدخال الهاتف النقال أو الحاسوب المحمول أو لوحة إلكترونية إلى فضاء المركز بناءا على القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6053 بتاريخ 04 يونيو 2012.

خلال الزيارات التفقدية، قدمت للسيدة المديرة الإقليمية توضيحات حول أعداد المترشحين، والحجرات والشعب، والبيانات، وحول الأطر المساهمة في تدبير الامتحانات. وعاينت السيدة المديرة الظروف التي يمر فيها الامتحان، بزيارة قاعات الامتحان، حيث أعربت عن شكرها للسادة الأساتذة والأستاذات المكلفين بالحراسة ومراقبة الجودة والأطر الإدارية الأخرى وسائر الشركاء والمتدخلين على جهودهم، ودورهم الهام في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الوطني متمنية النجاح للمترشحين.

وقد تهيأت المديرية لهذا الاستحقاق التربوي الهام، باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة على مستوى المديرية والمؤسسات التعليمية، بإعداد مراكز الامتحان والتي بلغ عددها هذه السنة 40 مركزا، موزعا على بلديات الناظور وأزغنغان وبني انصار وبني شيكر والعروي وسلوان وزايو وقرية أركمان، كما عملت على توفير الوسائل اللوجيستيكية والسائقين والحقائب والمرافقين، وتدبير الموارد البشرية المكلفة بمراقبة الجودة والحراسة والمداومة والخدمات، والتنسيق مع السلطات الأمنية، فضلا عن الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية، لإرساء الشروط الملائمة لإنجاز مختلف العمليات الامتحانية.