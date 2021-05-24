ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: تاريخ الفنون التشكيلية بوجدة من خلال الأرشيف الفرنسي (1936-1938) – الحلقة 115

بدر المقري

وَقَفْتُ في الأرشيف الفرنسي على ثَلاثِ وثائِقَ تُؤَرِّخُ مسار الفنون التشكيلية بمدينة وجدة في المرحلة الكولونيالية. فَعَسى أن يُيَسِّرَ نَشْرُ مُعطيات هذه الوثائق مُلْتَمَسَ الباحثين في كتابة تاريخ الفنون التشكيلية بوجدة من خلال مقارباتٍ موضوعية:

1- الوثيقة الأولى: حَلُّ (جمعية الرَّسَّامين والنَّحَّاتين بوجدة) يوم 23 يونيو 1936. وهي الجمعية التي أسسها سنة 1919، الفنان التشكيلي الفرنسي Albert Mathérat في (دائرة الفنون الجميلة) (سينما ڤوكس حاليا). وقد انضم كل أعضاء الجمعية إلى (مدرسة الفنون الجميلة)(مقر الاتحاد المغربي للشغل حاليا).

2- الوثيقة الثانية: أعضاء (مدرسة الفنون الجميلة) المستقرين بمدينة وجدة حسب تقريرٍ أُنْجِزَ في ماي 1938، هُمْ:

-Albert Mathérat

-Albert Bou

-Madeleine Chalureau-Perrin

-M.Courcier

-Roger Lafarge

-René Martin

-M.Musquepe

-Paul Neri

-Serge Podtcherkoff

-Maître Gayet

-Henri-Jean Pontoy

-M.Sacaze

-M.Trombetta

-André Verdier

-Mme Santucci

-Raymond Hug

-Théodore Sanchez.

3- الوثيقة الثالثة: لوحة أنجزها الفنان التشكيليM.Trombetta : (ضريح سيدي عبد الوهاب من جهة سوق لَقْنادْسَة) (أُنظر الصورة).