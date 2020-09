La Fondation Maison Méditerranéenne du Climat (FMMC). En conclave Jardin Zoologique National de Rabat

Mohammed Drihem

Jeudi 24 septembre dernier ; la salle de conférence du Jardin Zoologique National de Rabat a abrité les travaux d’un atelier de planification stratégique organisé par la Fondation Maison Méditerranéenne du Climat (FMMC).

Cet atelier de travail, qui a rassemblé une vingtaine d’experts, représentant des institutions gouvernementales, des collectivités territoriales, des ONG et des institutions internationales, s’inscrit dans le cadre d’une étude que mène la FMMC, pour l’élaboration d’un plan d’action stratégique et d’un business plan pour la création de la Maison Méditerranéenne du Climat (MMC).

Selon ces initiateurs ; l’objectif de ce premier atelier est de doter la MMC d’une vision et d’une mission claire, et d’en formuler une stratégie à l’horizon 2030. Un deuxième atelier est prévu et sera consacré à la planification opérationnelle, en vue de l’élaboration d’un plan d’action et d’un business plan 2021 – 2023.



Cette planification participative et pragmatique, impliquant tous les acteurs concernés précise-t-on, permettra à la MMC de développer une capacité de mise en œuvre, pour passer de l’intention à l’action, en s’inscrivant dans les agendas d’action climatique national, régional et international.

A rappeler que la FMMC a été créée en février 2018, suite aux recommandations de la lettre royale adressée aux participants à la 2ème MedCOP, organisée à Tanger en juillet 2016. Le message royal a été immédiatement traduit par le lancement, par le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de l’idée de mettre en place une instance qui va pérenniser l’action climatique méditerranéenne, tout en assurant le secrétariat permanent des MedCOP.



Les premières rencontres de la Maison Méditerranéenne du Climat ont eu lieu à Tanger, les 15 et 16 décembre 2017, et ont réuni des participants de nombreux pays de la Méditerranée. La séance de clôture de ces travaux a été marquée par l’adoption de la déclaration de la Maison Méditerranéenne du Climat.

L’Assemblée Générale Constitutive de la FMMC a eu lieu à Tanger, le 28 février 2018. Elle a approuvé les statuts et élu le bureau exécutif de ladite Fondation présidé par Dr Abdeladim LHAFI (Maroc), et la coprésidence est assurée par M. Renault MUSELLIER (France).