VIDEO – Air Arabia Maroc annonce le lancement de 3 destinations françaises au départ de l’aéroport Oujda-Angad, Marseille, Paris et Toulouse

Communiqué de presse :

Air Arabia Maroc lance de nouvelles liaisons au départ du Maroc vers l’Espagne et la France

Mars 2021 – Air Arabia Maroc, le leader du transport aérien à bas coût du Maroc annonce le lancement en ce mois de mars, de 11 nouvelles liaisons au départ de Tanger, Fès, Nador, Oujda, Marrakech et Casablanca vers l’Espagne et la France.

Les nouvelles liaisons sont programmées suivant le planning ci-dessous :

– Au départ de l’aéroport Tanger Ibn Batouta, Air Arabia Maroc permet désormais de rejoindre les villes de Bilbao et Valence en Espagne à raison de 2 vols par semaine :

Destinations – Jours d’opération

Tanger- Bilbao-Tanger : Mardi, Vendredi

Tanger- Valence-Tanger : Lundi, jeudi

– Grâce à la forte implication et au partenariat fructueux avec le conseil régional de Fès-Meknès visant à promouvoir la région, la compagnie dessert actuellement Malaga et Marseille pour la première fois au départ de Fès, en plus des 12 autres liaisons nationales et internationales au départ de l’aéroport de Fès-Saïss, comme suit :

Destinations – Jours d’opération

Fès – Malaga – Fès: Mardi, vendredi

Fès-Marseille : Lundi, Mercredi, Dimanche

Marseille-Fès : Lundi, jeudi, Dimanche

– La région du rif connaît aussi le lancement d’une nouvelle route au départ de l’aéroport de Nador vers la ville de Strasbourg selon le planning ci-dessous :

Destinations – Jours d’opération

Nador – Strasbourg – Nador : Mardi, samedi

– Air Arabia Maroc annonce le lancement de 3 destinations françaises au départ de l’aéroport Oujda-Angad, Marseille, Paris et Toulouse selon le planning suivant :

Destinations – Jours d’opération

Oujda- Marseille : Lundi, Jeudi

Marseille – Oujda : Lundi, Mercredi

Oujda – Toulouse : Mardi, Samedi

Toulouse- Oujda : Lundi, Vendredi

Oujda – Paris- Oujda : Mardi, Jeudi, Samedi

– Au départ de la ville ocre, la compagnie relie Marrakech à Barcelone à raison de deux vols par semaines :

Destinations – Jours d’opération

Marrakech-Barcelone-Marrakech : Jeudi, Dimanche

– Durant la saison estivale, le leader du transport aérien à bas coût dans la région renforce aussi ses liaisons au départ de l’aéroport Mohammed V avec des vols reliant désormais Casablanca à Madrid et Bordeaux selon le planning ci-dessous :

Destinations – Jours d’opération

Casablanca –Madrid-Casablanca : Mardi, Samedi

Casablanca -Bordeaux Lundi, : Mercredi

Bordeaux-Casablanca Lundi,: Vendredi

En ajoutant ces nouvelles liaisons à son programme d’été, Air Arabia Maroc continue de renforcer son engagement à servir le secteur du transport aérien au Maroc.

Les clients d’Air Arabia Maroc qui souhaitent profiter de cette nouvelle offre peuvent s’adresser à tous les canaux de ventes de la compagnie : son site internet et son centre d’appels, son réseau d’agences partenaires ou directement à l’aéroport.

Air Arabia rappelle que Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des vols et que ses clients doivent se conformer aux conditions et exigences de voyage disponibles au niveau du site web de la compagnie ainsi que les sites web des autorités locales des pays de destination et de départ.

À propos d’Air Arabia Maroc :

Air Arabia Maroc est membre du groupe Air Arabia. Basé à Casablanca, Air Arabia Maroc est le premier transporteur à bas coût (LCC) du Maroc. La compagnie aérienne a été lancée en avril 2009 et se concentre sur une offre qui allie confort, fiabilité et un excellent rapport qualité-prix.