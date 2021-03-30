أسرار طائر الحسون ذو الحنجرة الذهبية بالمغرب الشرقي

التحقيق الصحفي للشباب من أجل البيئة

هدى محفوظي – آية بنتاهي – مروة زكواري – محمد رضا بن أحمد

تأطير : الأستاذة وسيلة مومن

تقديم:

إن التنوع البيولوجي مرتبط بالتنوع في الكائنات الحية التي تدعم الحياة على كوكب الأرض، ويلعب دورا هاما في حياة الإنسان من خلال توفير الأغذية والطاقة والأدوية والمياه العذبة وتنقية الهواء.

ففي السنوات الأخيرة عرفت مؤشرات النظم الإيكولوجية والتنوع الإيكولوجي تراجعا سريعا بالعالم، فقد تم فقدان أزيد من 85% من الأراضي الرطبة و32 مليون هكتار من الغابات وارتفاعا مهولا للأنواع المهددة بالانقراض نتيجة الأنشطة البشرية بما يناهز 8300 نوع نباتي و 7200 نوع حيواني.

وفي المغرب هناك 600 نوع حيواني و 1700 نوع نباتي مهدد بالانقراض، وذلك راجع إلى عدة عوامل أهمها التلوث والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية، وذالك له آثار وخيمة على صحة الإنسان، وعلى الاقتصاد والمجتمع كتفشي الفقر والهجرة.

أضف إلى ذلك، فهناك أنواع من الكائنات الحية يتم استنزافها وتعريضها للإنقراض خاصة في الجهة الشرقية نتيجة تهريبها إلى الجزائر ومن أهمها طائر الحسون أو المقينين كما يشاع عليه carduelis Carduelis .

فما هي الدوافع التي جعلت طائر الحسون عرضة للتهريب ؟ وما هي التدابير اللازمة التي اتخذتها الدولة ومختلف فعاليات المجتمع المدني لإنقاذ هذا الطائر من الانقراض؟

صورة لذكر وأنثى الحسون مأخوذة من سوق الطيور بحي لازاري بوجدة

– الأسباب التي جعلت من طائر الحسون فريسة للاتجار الغير مشروع وتهريبه نحو الجزائر.

– عند بائع الطيور والأسماك ومستلزماتها، السيد عبد الحق بحي جوهرة.

توجهنا نحن أعضاء الفريق الصحفي هناك، حيث عبر لنا على أن اسم طائر الحسون نابع من حسن صوته وشكله، لذلك أصبح تجارة عالمية خاصة غير مشروعة منها ليتم تهريبه نحو الجزائر، خاصة وأن أغلبية الجزائريين مولوعين بهذا الطائر الموجود في كل بيت عندهم، وثمن الطائر الواحد المهرب هو 500 درهم للذكر و 450 درهم للأنثى، حيث يهرب جملة تصل إلى 1000 موزعة على 100 سجنة. كما أن الدولة منعت كليا الاتجار به، ومسموح بتربيته فقط بالنسبة للأعضاء المنخرطين بأحد الجمعيات للطيور المغردة التي تشارك بمسابقات محلية ودولية لتغريد الطيور، حيث يجب عليها تلقين طائر الحسون خلال فترة تغيير ريشه من شهره الثالث إلى الخامس بعد ولادته، لأحد النوطات الموسيقية الخاصة بالتغريد المحددة من طرف إسبانيا، علما أنه في الطبيعة خلال مرحلة نموه الأولى يمكنه التقاط ما يناهز 10 أصوات من طيور مختلفة.- تدخل فعاليات المجتمع المدني لحماية طائر الحسون



اعضاء الجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور https://m.facebook.com/

بالجمعية الوجدية لأصدقاء الطيور، الناشطة بدار الشباب ابن سينا، قمنا نحن أعضاء الفريق بالاتصال مع رئيس الجمعية السيد « خالد بنطياف » فحدثنا عن أهداف الجمعية التي تعد بالاتحاد مع عصبة الشرق لهواة الطيور من الفاعلين الجمعويين الذين أشعلوا الشرارة الأولى بالمغرب لحماية طائر الحسون لكونه أصبح شبه منقرض بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية بسبب تهريبه نحو الجزائر، مع العلم

أن هذه الجمعيات منضوية تحت لواء الجامعة

الوطنية لعلم الطيور، وتعمل على تنظيم

مباريات وطنية ودولية لتغريد الطائر من أجل

تحسيس الهواة على المحافظة عليه وتربيته

والإكثار من توليده داخل الأقفاص وإعادة

إدماجه في الطبيعة وفي المحميات بالتواصل

مع مديرية المياه والغابات التي رخصت

بتربية 30 طائر لكل عضو منخرط بجمعية

منضوية تحت لواء جامعة، إلا أن هذا العدد

تم رفضه من طرف جامعتنا حيث لا زلنا

نطالب هذه المديرية بالتقليص منه إلى حد

أقل من 10 طيور لكل عضو للمحافظة عليه من الاستنزاف. كما أشار إلى ضرورة زيادة تدخل الدولة للضغط على المواطنين حفاظا على الطائر.

– الإدارات التابعة للدولة والمعنية بالمحافظة على التنوع البيولوجي والحفاظ على طائر الحسون.

بالمديرية الجهوية لجهة الشرق للبيئة والتنمية المستدامة، قمنا نحن أعضاء الفريق الصحفي باستجواب المديرة الجهوية للبيئة السيدة « سليمة الدمناتي » فصرحت لنا بأنه هذه الإدارة مختصة بتقييم التنوع البيولوجي والأوساط الطبيعية لتوفير الظروف البيئية الملائمة لاستمرارية وتكاثر الأنواع في المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية، وبالمواقع » رامسار » للمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية مثل مصب ملوية وبحيرة مارتشيكا. إلا أن عملية المحافظة على التنوع البيولوجي التي تأتي بعد عملية التقييم، خاصة فيما يخص الكائنات الحية المعرضة للاتجار الغير مشروع فهي من اختصاصات المديرية الإقليمية للمياه والغابات والصيد البحري.

بالمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تقابلنا نحن أعضاء الفريق الصحفي مع أحد التقنيين بمكتب القنص والصيد والتنوع البيولوجي السيد المزروعي مصطفى فعرف لنا العقوبات القانونية ، نتيجة الاتجار بطائرالحسون او حيازته بدون رخصة ،حيث تصل إلى 5000 درهم كغرامة مالية أو إلى عقوبة السجن في حال عدم تسديد الغرامة لمدة قد تصل إلى سنتين بالنسبة للحسون الواحد الغير مرخص به. فبموجب اتفاقية التجارة الدولية المتعلقة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية ( CITES ) والمنصبة على وضع قواعد دولية ضد الاتجار بالحيوانات البرية، ظهرت بالمغرب في سنة 2015 مسطرة تقنين إمساك وحيازة طائر الحسون. حيث صنف الطائر في لائحة الحيوانات المحمية التي يمنع قنصها وإمساكها وأسرها وبيعها وحيازتها، ما عدى في حالة الحصول على رخصة من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والتي يحصل عليها فقط الهواة المنخرطين في جمعية منضوية تحت لواء جامعة والغير مرتكبين لمخالفة قوانين متعلقة بحماية الحيوانات البرية. حيث أن العدد الأقصى المرخص بإمساكه هو40، والمرخص بحيازته هو 30 طائر حسون لكل عضو. ويمنع الاصطياد بمادة لاصقة أو مخدرة أو سامة. كما يجب وضع خاتم مغلق على كل طائر مرخص به وفق المعايير المحددة من طرف الجامعة التي ينتمي إليها لتحديد هوية الطائر، كما يجب أن يمسك سجل يتضمن المعلومات الخاصة بكل طائر خاصة رقم خاتمه وتاريخ ومكان إمساكه ونسله ومآله ( تاريخ موته، تاريخ نقل ملكيته مع الإشارة للمالك الجديد). وفي حالة تزاوج هذه الطيور يجب إخبار المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بذلك، خلال مدة الاحتضان، ويتعين بعد ذلك من مالكها طلب رخصة الحيازة لنسلها وفق ما هو معمول به. إلا أنه كما أشار لنا السيد من الصعب التخلص الكلي من الاتجار الغير مشروع للحيوانات المحمية، حيث يقتضي الأمر عملية تحسيس أولية للمتاجرين بها في الأسواق المغربية، ثم تأتي عملية التدخل الجماعي لكل من مديرية المياه والغابات والدرك الوطني والأمن الوطني والجمارك والنيابة العامة

القبض على شخص متلبس بمحاولة تهريب طائر الحسون من طرف الدرك الملكي

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خلاصة:

لقد مكنت السياسة الطموحة لبلادنا في مجال حماية وتثمين البيئة والتنمية المستدامة تحت رعاية صاحب الجلالة محمد السادس من تحقيق مكانة متميزة على الصعيدين الجهوي والعالمي كدولة فاعلة في مجال وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التغيير المناخي.

المراجع والمقابلات

نشكركل استاذ وكل ناشط ومهندس وتقني ساهم في هاذا التقريرالصحفي



المراجع

– https://www.scientificamerican.com /

– https://www.dafatiri.com/