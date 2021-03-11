ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: ركب الحاج الوجدي سنة 1954 – الحلقة 97

بدر المقري

من الطبيعي أن يكون المفضى في الحديث عن تاريخ ركب الحاج المغربي، أي ما يسلكه من مسالك إلى البقاع المقدسة، إلى كتاب سيدي محمد المنوني يرحمه الله (1915-1999): (ركب الحاج المغربي) (معهد مولاي الحسن\ تطوان-1953\ 107 صفحة).

فأنواع ركب الحاج المغربي قديما خمسة:

1-الركب الصالحي الذي أنشأه الإمام صالح الماجري (ت.631 هجرية) على عهد الموحدين، وكانت نقطة انطلاقه مدينة آسفي.

2-الركب الفاسي الذي أنشأه السلطان يوسف المريني سنة 703 هجرية (القرن 14م) و دام إلى القرن 19م، وكانت نقطة انطلاقه مدينة فاس.

3-الركب السجلماسي الذي خصه المرينيون بأهل تافيلالت، وكانت نقطة انطلاقه سجلماسة.

4-الركب المراكشي الذي أنشأه السعديون، وكانت نقطة انطلاقه مدينة مراكش.

5-الركب البحري الذي كان ينطلق من بعض موانئ البحر الأبيض المتوسط المغربية.

5-الركب الشنقيطي الذي كان ينطلق من مدينة (شنقيط) (وسط غرب موريتانيا).

وقد اخترت في هذه الحلقة من سلسة (ذاكرة وجدة المعرفية) بيان مؤشر على ركب الحاج الوجدي سنة 1954. ولعل من أولى الملاحظات أن الركب كان بريا وبحريا وأنه انطلق من مدينة وجدة يوم 19 ذي القعدة 1373\ 20 يوليوز 1954 و وصل ميناء مدينة (جدة) على ساحل البحر الأحمر يوم 5 ذي الحجة 1373 \ 5 غشت 1954. وقد انطلق ركب الحاج الوجدي في رحلة الإياب من ميناء مدينة (جدة) يوم 24 ذي الحجة 1373 \ 24 غشت 1954 و وصل ميناء مدينة (السويس) على ساحل البحر الأحمر يوم 27 ذي الحجة 1373 \ 27 غشت 1954. وقد وصل ركب الحاج الوجدي مدينة وجدة يوم 9 محرم 1374 \ 7 شتنبر 1954.

ومما يجدر التنبيه عليه أن ركب الحاج الوجدي سلك المسالك الآتية:

⦁ وجدة \ تيارت (جنوب غرب الجزائر العاصمة) \ بوسعادة (جنوب الجزائر العاصمة) \ قسنطينة (عاصمة الشرق الجزائري) \ قابس (شرق تونس على ساحل المتوسط) \ طرابلس الغرب (شمال غرب ليبيا على الساحل المتوسطي) \ بنغازي (شرق ليبيا على الساحل المتوسطي) \ درنة (شمال شرق ليبيا على الساحل المتوسطي) \ مرسى مطروح (على الساحل المتوسطي غرب الإسكندرية) \ القاهرة \ السويس \ جدة.