المواكبة التربوية للمشاريع الشخصية للمتعلمين موضوع دورة تكوينية بأكاديمية جهة الشرق

في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة تنزيل المشروع رقم 13 الخاص بإقرار نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط المدرسي والمهني والجامعي، انطلقت يومه الثلاثاء 23 فبراير 2021 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق دورة تكوينية في مجال المواكبة التربوية يؤطرها كل من السيد عبد المجيب لمرابط، مدير الوحدة المركزية للتوجيه المدرسي والمهني بالوزارة، والسيد سعيد تبرققايت رئيس المشروع رقم 13 على المستوى المركزي، ويشارك في هذه الدورة السيدات والسادة أطر التوجيه التربوي من مختلف المديريات الإقليمية بجهة الشرق.

ويهدف هذا المشروع إلى القيام بمراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، من أجل مصاحبة المتعلم ومساعدته على تحديد اختياراته في مساره التعليمي، وتوفير الدعم البيداغوجي المستدام له، ويستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية.

وستمتد هذه الدورة التكوينية خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 فبراير 2021.

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