ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: الدكتور عبد الهادي مسواك (1927-1979) – الحلقة 92

بدر المقري

هناك خلاف حول تاريخ ولادة الدكتور عبد الهادي مسواك. فمن قائل أنه ولد بمدينة فاس سنة 1927، و من قائل أنه ولد بها يوم 15 أبريل 1930، مع العلم أن تصغير السن كان أمرا ساريا في المرحلة الكولونيالية لدواع إدارية. و قد هاجرت أسرة مسواك إلى مدينة وجدة و أقامت بحي (القصبة) في المدينة القديمة، حيث تابع عبد الهادي مسواك دراسته الابتدائية في (المدرسة الفرنسية العربية)، أو (ليكول البالي) كما كان يسميها أهل وجدة (سيدي زيان لاحقا)، تمييزا لها عن (ليكول الجديد) (ثانوية عبد المومن لاحقا).

و مما تجب الإشارة إليه أن الفتى عبد الهادي مسواك كان مناضلا في شبيبة حزب الاستقلال، و قد تابع المرحلة الأولى من دراسته الثانوية في (ثانوية الفتيان) (Lycée de Garçons) (عمر بن عبد العزيز لاحقا)، ثم نال شهادة الباكالوريا بامتياز في السنة الدراسية (1946-1947).

التحق عبد الهادي مسواك بكلية الطب بباريس في خريف 1946 و انخرط في العمل النضالي ضد الاستعمار بتحفيز من ابن وجدة عبد الكريم بنعبد الله، الذي تخرج مهندسا للدولة من مدرسة المعادن بباريس و قتل غيلة بالدار البيضاء، يوم السبت 31 مارس 1956.

و قد تخرج عبد الهادي مسواك من كلية الطب بباريس طبيبا مختصا بجراحة الأنف و الأذن و الحنجرة، في السنة الجامعية (1954-1955). و لعله أول طبيب مغربي في هذا الاختصاص، و لذلك استقبله الملك محمد الخامس رحمه الله في (Saint-Germain-en-Laye) من ضواحي باريس الشمالية في نونبر 1955 قبيل عودته من منفاه إلى المغرب، و اختاره طبيبا خاصا به.

و قد اخترت من المحطات الأخرى في مسار الدكتور عبد الهادي مسواك، ما يأتي:

1-أسس أسبوعية (La Nation) سنة 1958.

2-ساهم في وضع قواعد كلية الطب بالرباط عند افتتاحها يوم 16 أكتوبر 1962. و قد خلد اسمه في مدرج من مدرجاتها.

3-عضو ممثل لهيئة الأطباء في المجلس الأعلى للتأمين الاجتماعي بالمغرب، في فاتح أبريل 1967.

4-شارك في تأسيس (حزب التحرر و الاشتراكية)، يوم 17 يوليوز 1968 (حزب التقدم و الاشتراكية ابتداء من سنة 1974).

5-اعتزل العمل السياسي في بداية السبعينيات.

6-توفي الدكتور عبد الهادي مسواك يرحمه الله بالرباط، يوم السبت 3 نونبر 1979.

7-لعل من تلاميذه في التصورات الفكرية، الدكتور محمد الدخيسي الطبيب المختص في جراحة العظام، الذي ولد بالسعيدية سنة 1956 و توفي يرحمه الله في الجائحة بالدار البيضاء، يوم 9 أكتوبر 2020.

8- من أعمال الدكتور عبد الهادي مسواك المرقونة و المطبوعة:

– (Le traitement de certaines surdités par l’aération tubo-tympanique) فاتح يناير 1955، 68 صفحة.

– (Audiométrie vocale en arabe maghrébin).

Compagnie française d’audiologie، 1956، 32 صفحة.