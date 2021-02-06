المكتب المديري لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم يتخذ عدة قرارات منها : تعيين السيد حسن مرزاق ناطقا رسميا لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم

على اثر العديد من المشاكل التي يتخبط فيها فريق المولودية الوجدية لكرة القدم ، كان آخرها رفض اللاعبين القيام بالتداريب الى حين تسوية وضعيتهم المادية ، واحتلال الفريق اسفل الترتيب خلال خمس مقابلات بنقطة واحدة يتيمة ….ترأس يومه السبت السيد محمد هوار اجتماعا للمكتب المديري لنادي المولودية الوجدية اتخذ خلاله عدة قرارات ، وقد صدر عن النادي البلاغ التالي :

عقد المكتب المديري لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم ، برئاسة السيد محمد هوار يومه السبت 06 فبراير اجتماعا خصص لتدارس مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال

الاجتماع الذي سجل حضور جميع اعضاء المكتب المديري ، اعلن خلاله السيد محمد هوار القرارات التالية :

1 ـ الفريق الأول : تم خلال الاجتماع مناقشة الوضعية العامة للفريق الأول والوقوف على الحلول المقترحة لتجاوز الوضعية الحالية للفريق

حيث دعا رئيس النادي السيد محمد هوار أعضاء المكتب المديري الى مضاعفة الجهود من اجل ضمان انطلاقة جديدة للنادي بعد استئناف البطولة الاحترافية أنوي1

2 ـ مركز التكوين :

قرر المكتب المديري هيكلة مركز التكوين وشدد على ضرورة الاهتمام بكافة الفئات الصغرى للنادي

3 ـ لجنة التسويق والنظام الرقمي :

تم تعيين السيد خالد زوهير رئيسا للجنة خلفا للسيد كمال حناش

4 ـ تعيين ناطق رسمي للنادي :

تم الاتفاق على اسم حسن مرزاق لشغل مهمة الناطق الرسمي لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم

وجدة 06 فبراير 2021