Le Groupe AAKAR CHARK informe son aimable clientèle que les travaux au niveau du projet Al Manzah 3 sont finalisés

Le Groupe AAKAR CHARK a le plaisir d’informer son aimable clientèle que les travaux au niveau du projet Al Manzah 3 sont finalisés ainsi que les procédures administratives de la réception.

Ainsi et à cette occasion, nous demandons à notre fidèle clientèle ayant réservé leurs produits audit projet de prendre contact avec notre bureau à Oujda à partir d’aujourd’hui et ce en vue de préparer les démarches nécessaires à la remise des clés prévue dans les jours à venir.

Nous informons également nos chers clients que la réception des projets Ryad Agdal et La VERDA Dakhla est programmée pour le deuxième semestre de cette année.

Groupe AAKAR CHARK, toujours fidèle à nos engagements.

Nos numéros de téléphone :

0536680008 / 0661313452

L’adresses de notre bureau :

– Bd Allal Ben Abdellah résidence Rayane « café TROCADERO » 5ème étage.