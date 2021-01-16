نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يستمع لمعاناة الكسابة باقاليم الجهة الشرقية

بعد اللقاء الميداني لنواب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لجهة الشرق بمربي الماشية (الكسابة) والإستماع الى معاناتهم بأقاليم بوعرفة فجيج وجرادة تم تنظيم لقاء مع الامين العام لحزب الإستقلال د.نزار بركة بالمركز العام للحزب بحضور د.عمر حجيرة منسق الحزب بجهة الشرق والنائب البرلماني عن إقليم وجدة وقادة لكبير النائب البرلماني عن إقليم بوعرفة فجيج وياسين دغو النائب البرلماني عن إقليم جرادة بالإضافة إلى عدد من المنتخبين وكذلك الكسابة من كل أقاليم الجهة

حيث استمع الأمين العام لحزب الإستقلال الى تفاصيل المعاناة اليومية التي يعيشها القطاع خاصة في هاته الظرفية الجوية القاسية وطالب مهنيوا القطاع بضرورة التدخل المستعجل لدعم الكسابة وكل العاملين في قطاع تربية الماشية وإنقاد آلاف الأسر التي تعاني من مخلفات الجفاف في هاته المناطق الرعوية والإكراهات الإقتصادية بالإضافة الى مخلفات وباء كورونا .

خلال هذا الاجتماع أكد الأمين العام استعداد حزب الاستقلال الدفاع والترافع عن مطالبهم المشروعة، منبها الحكومة إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع تربية الماشية، والذي يعد المصدر الوحيد لعيش ساكنة بعض أقاليم الجهة الشرقية، مما يزيد من تعميق أزمتهم ويبرز حجم هشاشتهم

مطالبا إياها بإعتماد برنامج استعجالي وفعال للحد من حدة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها ساكنة الجهة بشكل عام، ومربو الماشية على وجه الخصوص، في ظل تراجع أثمنة رؤوس الماشية لأدنى مستوياتها، وتدني مستوى المعيشة، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف المواطنين وعودة ظاهرة الهجرة السرية لشباب الجهة الشرقية…..