تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (32 نظرات في عامية أهل بسيط أنجاد)

تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (32)

ذ: الفيلالي عبد الكريم

نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد.

ألفاظ فصيحة في العامية قد يظن أنها من الغريب المهجور:

دبل: الدبلة: اجتماع الهموم والحوادث على الرجل: اللسان: اللسان «الدُّبلة والدُّبيْلة: داء يجتمع في الجوف… والدّبيلة: الداهية».

دلا: الدلو: ما يستخرج به الماء من البئر. اللسان: «الدّلو: التي يستقى بها».

الدالية: شجرة العنب، التي هي الكرمة في الفصحى. اللسان: «الدوالي عنب أسود غير حالك وعناقيده أعظم العناقيد كلها».

ذبل: ذبل الشيء: إذا فقد نظارته.

ذرا: ذرّى الحبوب إذا رفعها بالمذراة فى اتجاه الرياح الخفيفة كي تعزل الحب عن التبن. اللسان: «ذرت الريح التراب وغيره تذروه. والمذراة والمذرى: هي الخشبة التي يذرّى بها الطعام وتنقى بها الأكداس».

الذرية : الأبناء.

رجأ: يقال: ارْجأْ: تأخّر.

رجح: رجح: مال.

رخف: رخف الشيءَ: إذا ما أزال بعض ما يشده. اللسان: «رَخْفة: مسترخية».

رخل: الرخل: أنثى صغار الغنم. (تؤنثها العامة). اللسان: «الرّخْل والرَّخِل: الأنثى من أولاد الضأن».

رخا: رخا الحبل لم يمسكه بقوة. اللسان: «أرخى الرباط: وراخاه جعله رِخوا. وأرْخ له الحبل أي وسّع عليه الأمر في تصرفه حتى يذهب حيث شاء».

ردس: ردس: أكثر ما يطلق على ضرب الحصان بالحوافر الخلفية لمن يقترب منه. اللسان: «ردس الشيء يردُسه ويردِسه دكّه بشيء صلب».

ردف: ترادف الرجلان على حصان، إذا ركبا عليه معا. اللسان: «ردف: الرجلَ وأردفه: ركب خلفه».

ردى: الرداء: ما يغطي بعض جوف البطن من شحم دقيق. اللسان: «الرداء: الذي يلبس».

رزأ: الرزية: المصيبة.

رزم: الرزمة: ما يجمع في قطعة قماش. اللسان: «الرِّزمة من الثياب ما شٌُدّ في ثوب واحد».

رسا: رسا الشيء: إذا هدأ واستقر. اللسان: «رسا الشيء يرسو رُسوّا وأرسى: ثبت».

رشم: رشمت الفاكهة، إذا أبانت عن أول إنتاجها. «رَشَم كل شيء علامته.. الرَّشَم: والروشم: أول ما يظهر من النبت».

زحلق: يقال زحلقه: إذا خدعه، كأنما جعله ينزلق ويتدحرج. اللسان: «الزحلقة كالدحرجة».

زرب: الزريبة: حظيرة الغنم.

زها: الزاهي: السعيد والفرح، وهي قريبة من الحسن الواردة في اللسان: «زها النبت يزهو إذا نبت ثمره، وأزهى إذا احمر واصفر. زها النبت يزهى زهوا وزُهُوا وزهاء إذا حسن».

زود: المزود: وعاء. اللسان: «المِزْود: وعاء يجعل فيه الزاد».

زير: الزِّيار: ما يشدُّ شيئا لتثبيت حركته. اللسان: «ما يُزِّير به البيطار الدابة»