تاوريرت : وجوه رياضية من الزمن الجميل…اليوم مع اللاعب الفنان مصطفى قديري

محمد حطحوط

بعد غيبة قصيرة نعود لمتتبعي صفحتنا لنذكرهم ونقدم لهم بعض الوجوه الرياضية من الزمن الجميل التي ساهمت في اشعاع وتطور كرة القدم بمدينتنا الغالية تاوريرت

بسم الله ضيفنا اليوم هو الصديق والاخ العزيز مصطفى قديري الفنان لكل ما للكلمة من معنى مدافع ايسر قل نظيره شاهدته يلعب ولعبت الى جانبه يمتاز بالسرعة والبديهية في استرجاع الكرات لاعب مهاري بتقنيات عالية ان على مستوى المراوغة او التسديد او اللعب الجماعي وغالبا ما ساهم في تسجيل العديد من الاهداف اثر الانسلالات السريعة على الجهة اليسرى وتمرير كرات على طبق من ذهب لزملائه في الهجوم



سي مصطفى كما عرفته انسان طيب خلوق وكتوم لايتحدث كثيرا لكنه يعمل بجد وبصمت.يحترم الجميع وله علاقات وطيدة مع الجميع سواء في عمله او في الميادين الرياضية.تعلم ابجديات الكرة بالحي القديم ونظرا لقرب سكناه من الملعب البلدي فقد وجد سهولة كبيرة في ولوجه والانظمام الى فريقه الام جمعية اهل وادزا ASOZT بعدما تلقفته عيون التقنيين المشرفين على الفريق انذاك وقد جاور رغم سنه الصغير رواد كرة القدم في سنوات السبعينات امثال محمد طالات واخوه عبدالله وسي محمد عالم ومحمدين الصالحي واخرون وقد امتاز بهدوئه وانسجامه السريع مع المجموعة .سي مصطفى كان كذلك وقع للوداد الفاسي رفقة بوخلوة بنعومر بحكم تواجده بفاس لغرض الدراسة



سي مصطفى قدم مسارا متميزا كلاعب وبعد توقفه عن الممارسة لم يغادر الميادين بل ثابر وحصل على دبلوم د للتدريب من عصبة الشرق لكرة القدم وتولى مهمة الاشراف على فريق النهضة الرياضية الذي حقق معه الصعود لاول مرة في تاريخ كرة القدم المحلية للقسم الثاني هواة بمساعدة المدرب القدير محمد بختاوي في مقابلات السد.سي مصطفى درب كذلك فريق الانطلاقة الرياضية لعدة مواسم وحقق معه نتائج مبهرة كما كان له شرف تدريب فريق النجم الرياضي ابان تاسيسه .وارجو من اللاعبين الذين عاشروه وتدربوا على يديه ان يساهموا بشهاداتهم في حق هذا الشخص الذي لم يدخر اي جهد من اجل المساهمة في الارتقاء بكرة القدم المحلية.ومن هذا المنبر اتمنى لصديقي واخي مصطفى الصحة والعافية وطول العمر .ولنا ان شاء الله عودة مع لاعب جديد من الزمن الجميل.انجاز

MOHAMED HATHOUT