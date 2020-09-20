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افتتاح مطعم ثانوية عبد المومن التأهيلية بوجدة في حلته الجديدة

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في اطار اعتماد مقاربة القطاع الخاص في تدبير مرفق قطاع التعليم، وفي اطار تطبيق الاجراءات الاحترازية، ثم يوم الاربعاء 16/09/2020 افتتاح مطعم قسم داخلية ثانوثة عبد المومن التأهيلية في حلته الجديدة

،

وفق تنظيم جديد في عرض وتقديم الوجبات يراعي التباعد الاحترازي، حيث الفكرة لقيت استحسان وارتياح كبير في صفوف العاملين في قسم الداخلية وفي صفوف التلاميذ بصفة خاصة

. وبهذه المناسبة نشكر كل من ساهم من قريب او بعيد في انجاح هده الفكرة، وبالأخص الشركاء على منحهم بعض التجهيزات لمطعم المؤسسة التي ساهمت في تسريع تنفيد المفكرة.

ابراهيم كركور الميعاد
ممون بثانوية عبد المومن التأهيلية

 
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