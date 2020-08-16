سال المداد

فتيحة بوعلالة

أعتقد حتى لا يدفع الوطن الثمن ..نعترف اننا على خطأ و أننا ضيعنا بعض الزمن في الفهم ، ، فلا حاجة لدراسة أية قضية قيم ، ولا العوم ضد التيار ..ننزل الراية من قمة النضال إلى المسايرة ….

نسايركم وعْد مِنٌا لكم ..نبلع كل مرارة القرف لنسايركم .. نتعلم تكتيك لعٍبكم ، وننحني لتصيبوا في الشبكة أهدافكم .. انتم على حق ونحن على خطأ …سنستهلك الأجوبة.. أما الأسئلة .. أين البرنامج الانتخابي وأين الديموقراطية ، ولم أصبح الحال على هذا الحال ، أو من أين لك هذا و ليس هكذا وووو…لا نسأل

أنتم الرجال الرجال .. انتم الأقوياء ….انتم الصورة بالألوان .. تليق بكم القبعة و الجلباب..كونوا كما أردتم وتقاسموا كل شيء بينكم بالصحةِ والهناء …رضاكم قدرنا ولامرد لقضاء الله .. تكريمكم عن استحقاق ، قد أخطأنا في تقديركم ..العفو من الأسياد

كنا على خطأ ..سنحط اذن الرحال و نخلع الحذاء و ونغير اللباس نستسلم ليس ضعفا بل تعبا لتعب الوطن .. ولكن بشرط علمونا كيف يُسلخ الجلد من الإنسان.. و كيف تُستأصل الأفكار ..علمونا أخلاقكم وقواعد سياستكم .. علمونا الرقص على الحبل و قواعد المشي على الماء .. علمونا أن البيع والشراء كله أرباح …علمونا نقبر المبادئ ونقبر الأصوات … علمونا نعدم العزيمة والرجال بالأسماء وندس رؤوسنا في جرة حتى تهدأ العاصفة و تُنسى مع الأيام … الإنعاش مرقدنا ، ولا حتى آه من خطط الارتجال ..أما عن الحرارة ستنخفظ إن شاء الله ..لا تقلقوا !! فقط علمونا نتبعكم بفم مسدود وليس مفتوح لأن هناك فرق

نعدكم سنستقبل التكوين بالأحضان ونحسبه معروفا أو زكاة عن الخطأ الذي ارتكبناه .. ما أقول ربما استسلام ولكن عمقه وعي عن الحال ..وعي بعد استحالة التعايش مع قيمنا وقيمكم لأنه مستحيل ان نبني مجتمعيْن متناقضين في وطن …

مهلا أنت !!

السياسة بحر أسرارها ليست للبوح لأي كان وأمواجها عالية يستحيل لكم فيها العوم …و الغاية تبررها أكثر من مليون وسيلة ..أفهمت ؟؟؟ فنحن أبناء الشعب وهمنا همٌ المواطن والوطن …فمن سخرك أخبره لن ينال !!!

اذن بعد هذا الرد على العرض، تنتهي أقوى لحظات التضحية …فمهما كان ، فالمسايرة سلبية ولن تغير الحال..ولن يمتزج الصلاح بالفساد … والخلاصة الصح هو الصح وأنتم البلاء والعبئ على الوطن والمؤسسات ..

انسوا ما كتب المداد في بداية المقال فمداد قلمي سال لارتفاع الحرارة في هذه الأيام