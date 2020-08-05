جديد الباحث الأكاديمي بدر المقري – ببليوغرافيا تاريخ مدينة وجدة ـ الطبعة

عبد الرزاق خالف

عودنا الأستاذ بدر المقري الاجتهاد بصمت بعيدا عن الأضواء. وقد قرأت له في أيام الحجر الصحي كتاب (ببليوغرافيا تاريخ مدينة وجدة) الصادر في 338 صفحة، والذي يعتبر أول عمل ببليوغرافي مستقل بالعربية حول تاريخ مدينة وجدة. وكم هو عجيب أن يكون إنجاز هذه الببليوغرافيا قد تطلب من بدر المقري، 25 سنة من البحث العلمي الدؤوب. ولذلك أظن أنه بعد نشر هذا الكتاب، ليس هناك عذر لمن يهتم بتاريخ مدينة وجدة، في التستر بعدم معرفة المصادر والمراجع.

ولم يقتصر المؤلف على عناوين وصفية خاصة بتاريخ مدينة وجدة. فهو يقدم لنا عملا توثيقيا يجمع ما بين التنظيم والتصنيف وترتيب المصادر والمراجع.

وقد قسم الباحث الأكاديمي بدر المقري كتابه إلى خمسة أقسام:

أرشيف تاريخ وجدة في مديرية الوثائق الملكية بالرباط.

الظهائر السلطانية والملكية الخاصة بتاريخ مدينة وجدة.

المصادر المخطوطة المتعلقة بتاريخ مدينة وجدة والمحفوظة في المكتبات العامة و الخاصة.

المصادر والمراجع المطبوعة الخاصة بتاريخ مدينة وجدة.

المصادر المرقونة المتعلقة بتاريخ مدينة وجدة والمحفوظة في الخزائن العامة والخاصة.

وقد أشار المؤلف في مقدمة كتابه إلى أنه اهتم فقط بالمصادر والمراجع العربية، لأن كثرة المصادر والمراجع بالفرنسية تتطلب كتابا مستقلا، وعد بدر المقري بنشره قريبا، وأكد أيضا عدم إدراج البحوث والرسائل الجامعية.

إن هذا الكتاب مساهمة نوعية وقيمة أضافها الباحث الأكاديمي بدر المقري إلى المكتبة الأكاديمية المهتمة بتاريخ المغرب، من خلال كتابة تاريخ المدن والبوادي.