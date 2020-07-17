مجلس جامعة محمد الأول بوجدة : بلاغ صحفـــــــــــي حول أهم مستجدات الشأن البيداغوجــــي

بلاغ صحفـــــــــــي

حول أهم مستجدات الشأن البيداغوجــــي

مجلس جامعة محمد الأول

26 يونيو 2020

في خضم الظرفية الحرجة التي يعيشها المغرب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد » كوفيد-19″، وفي إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعليق الدراسة حضوريا بجميع المدارس والجامعات المغربية. وتفعيل الاستمرارية البيداغوجية بالانتقال إلى التعليم عن بعد باستعمال وسائل الرقمنة.

وحرصا من إدارة جامعة محمد الأول على تنويع سبل تواصلها مع الطلبة المسجلين بمختلف المؤسسات الجامعية، وانخراط جميع أطرها الإدارية والتربوية في عملية التعليم عن بعد، قامت بتحضير دعامات متنوعة مرئية ومسموعة نذكر منها : إنشاء منصات رقمية، بث ثمانون ( 80) درسا صوتيا على أثير الإذاعة الجهوية بوجدة، ومائة وستة وخمسون (156) درسا مصورا، إضافة إلى حوالي سبعة عشر ألف (17000) مورد رقمـي. كما تم تنظيم عدة موائد مستديرة حول تحديات وإكراهات الجائحة، علاوة على اهتمامها الدائم بالتواصل مع طلبة الجامعة.

ونظرا لهده الظروف الاستثنائية، فقد قرر مجلس الجامعة في اجتماعه ليوم 26 يونيو ما يلي :

فتح باب التسجيل للطلبة الجدد برسم السنة الجامعية المقبلة 2020/2021 ابتداء من 24 غشت 2020، وستعمل الجامعة على تقديم دروس دعم لفائدتهم في تخصصات متنوعة (اللغات والتواصل، الإعلاميات… )

إجراء امتحانات الأسدوس الربيعي برسم الموسم الجامعي 2019/2020 في بداية شهر شتنبر 2020 على النحو التالي:

ابتداء من 03 شتنبر 2020 بالنسبة لطلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛

ابتداء من 07 شتنبر 2020 بالنسبة لطلبة كلية العلوم؛

ابتداء من 14 شتنبر 2020 بالنسبة لطلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

ابتداء من 14 شتنبر 2020 بالنسبة لطلبة الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، على أن تجرى قبل ذلك امتحانات الدورة الاستدراكية للأسدوس الخريفي برسم السنة الجامعية 2019/2020 ابتداء من 01 شتنبر 2020.

وحرصا منها على مبدأ تكافئ الفرص بين جميع طلبة الجامعة، فقد تم حصر مواضيع الامتحانات في الدروس المنجزة حضوريا قبل 16 مارس 2020. كما ستعمل الجامعة على تقديم دعم بيداغوجي للطلبة الذين سيستوفون إما وحدات الفصل الربيعي أو الفصل الربيعي أو السنة الجامعية 2019/2020، وذلك باستفادتهم من دروس إضافية في هذه الوحدات لتساعدهم على تجاوز الثغرات والصعوبات المحتملة جراء الجائحة.

وستعمل كل مؤسسة جامعية على نشر جدولة الامتحانات كاملة في الموقع الالكتروني الخاص بها خلال شهر يوليوز2020، مع وضع كل مرافق الجامعة رهن إشارة كل مؤسسة على حدة لإجراء الامتحانات في ظروف تحترم الإجراءات الصحية التنظيمية والاحترازية اللازمة حفاظا على سلامة الطلبة الممتحنين والأطقم التربوية والإدارية الساهرين على هذه العملية.

مناقشة رسائل الماستر والماستر المتخصص والإجازة المهنية عن بعد خلال شهر يوليوز 2020 .(مع إمكانية تأخير بعض المناقشات الاستثنائية حضوريا إلى شهر شتنبر 2020).

المصادقة على جواز مناقشة أطروحات الدكتوراه عن بعد في ظل استمرار تفشي الجائحة.

بالنسبة للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، يتم إجراء التقييمات والمداولات عن بعد خلال شهر يوليوز 2020، بناء على قرار يتخذه مجلس كل مؤسسة على حده.

في إطار التكوين المستمر اعتماد ماستر عن بعد تبعا لتنامــي الطلـب عليه.

ومع احتمال استمرار تفشي الجائحة في بلادنا، وفي ظل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية المسبقة، فقد دعا السيد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة إلى تجند كافة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية للعمل على تحضير وتسجيل الدروس الخاصة بوحدات الأسدوس الخريفي برسم سنة 2020/2021 مسبقا عن بعد بكافة الشعب وبمختلف المستويات.

كما دعا السيد الرئيس جميع الأطر الإدارية والتربوية والطلبة إلى الالتزام التام بمختلف التوصيات الصادرة عن السلطات الصحية فيما يتعلق بالجانب المرتبط بالتدابير الاحترازية والوقائية وفق مقتضيات البروتوكول الصحي المعتمد في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعرفها البلاد في مواجهة وباء كوفيد 19 المستجد.

كما تقدم السيد الرئيس بخالص الشكر وجزيل الامتنان لكافة السادة رؤساء المؤسسات الجامعية ومساعديهم، والأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية التي تَعَبأتْ بشكل كبير في ظل الظروف الاستثنائية لأداء الواجب المهني والوطني وتفاعلت إيجابا لتحضير وانجاز الموارد الرقمية .