أكاديمية جهة الشرق تحقق نتائج جد مشرفة في الامتحان الوطني بنسبة نجاح بلغت %70،25 برسم الدورة العادية -دورة يوليوز 2020

تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن مجموع الناجحين في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية –يوليوز 2020 قد بلغ 13904 تلميذة وتلميذا، منهم 2151 من المترشحين الأحرار، كما بلغت نسبة النجاح % 70،25 من مجموع المترشحين الممدرسين.

وبلغ عدد الحاصلين على الميزة من مجموع المترشحين 6812، بنسبة% 948.9 من مجموع الناجحين، منهم 880 حصلوا على ميزة حسن جدا، و1884 على ميزة حسن، و4084 على ميزة مستحسن.

وتجدر الإشارة إلى أن أعلى معدل عام سجل بجهة الشرق هو 19،14 حصلت عليه التلميذة بلحرمة وصال من المديرية الإقليمية لتاوريرت، شعبة العلوم الرياضية(أ) – خيار فرنسية.

وسيجتاز الدورة الاستدراكية التي ستجرى أيام 22 و23 و24 يوليوز 2020 بالنسبة لجميع الشعب،

ما مجموعه 7795 مترشحة ومترشحا، علما أن الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار سيجرى يومي 20 و 21 يوليوز 2020 بالنسبة لجميع الشعب.

وإذ تشيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بما أبان عنه نساء ورجال التربية والتكوين، على اختلاف مجالات تدخلهم من حزم ويقظة ضمانا لمبادئ النزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص ومن انخراط مسؤول في تطبيق التدابير الصحية الوقائية. وبما أبان عنه المترشحات و المترشحون من جدية وانضباط. وأسرهم من مواكبة ودعم في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا. فإنها تعبر عن تثمينها الكبير لجهود السلطات العمومية والترابية وعلى رأسهم السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد. والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة و الهيئات المنتخبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكذا جميع الشركاء الاجتماعيين من أجل ضمان إجراء هذا الاستحقاق في أحسن الظروف. كما تنوه وبحرارة بمساهمة كل شركاء المدرسة المغربية وكل مكونات المشهد الإعلامي في مواكبة وإنجاح هذه المحطة