APPUI A LA CONSOLIDATION DES DYNAMIQUES DE PARTICIPATION DEMOCRATIQUE AU NIVEAU COMMUNAL, PROVINCIAL, REGIONAL ET NATIONAL POUR CONTRIBUER A LA REDUCTION DES INEGALITES SOCIOECONOMIQUE AU MAROC : COMMUNIQUE DE PRESSE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Projet « APPUI A LA CONSOLIDATION DES DYNAMIQUES DE PARTICIPATION DEMOCRATIQUE AU NIVEAU COMMUNAL, PROVINCIAL, REGIONAL ET NATIONAL POUR CONTRIBUER A LA REDUCTION DES INEGALITES SOCIOECONOMIQUE AU MAROC »

Les nouvelles réformes législatives et institutionnelles entreprises ces dernières décennies par le Maroc, en particulier la Constitution de 2011, ont permis de créer un cadre juridique favorisant la participation démocratique des organisations de la société civile, des citoyens et citoyennes à la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques.

Dans ce contexte, Les associations partenaires OUJDA AIN GHAZAL 2000 et ACODEC organisent une rencontre à distance sur la présentation du projet « Appui à la consolidation des dynamiques de participation démocratique au niveau communal, provincial, régional et national pour contribuer à la réduction des inégalités socioéconomiques au Maroc » pour une durée de quatre ans (2019-2022).

Ce projet réalisé dans le cadre d’un consortium formé par le Mouvement pour la Paix (MPDL) et Oxfam au Maroc, avec l’appui financier de L’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement, vise à contribuer à la réduction des inégalités affectant les femmes et les jeunes au Maroc, à travers le renforcement d’un processus de décentralisation (régionalisation avancée) équitable, égalitaire et durable.

Les activités programmées dans le cadre du projet seront mises en œuvre par MPDL et Oxfam au Maroc en partenariat avec les associations partenaires au niveau de quatre provinces : ECODEL à Larache ; Réseau Al-Amal à Al Hoceima ; ACODEC- Association de coopération pour le développement et la culture à Oujda; FLDFL- Fédération des ligues des Droits de Femmes à Larache; AFFA- Association Forum de Femmes à Al Hoceima; l’association Oujda Ain Ghazal 2000 à Oujda.

La stratégie d’intervention du programme repose sur les axes suivants :

Identification de la situation réelle des mécanismes de participation et les besoins et intérêts stratégiques de la jeunesse et des femmes ;

Renforcement de la communication et l’accès à l’information ;

Renforcement des capacités de la société civile et des acteurs locaux ;

Les représentants de la société civile utilisent efficacement les mécanismes de participation citoyenne pour présenter des propositions qui reflètent les intérêts stratégiques des jeunes et des femmes contribuant à réduire les inégalités.

Ainsi, la rencontre de présentation du projet aura lieu mercredi 15 juillet 2020 à partir de 9h30 via la plateforme GOOGLE MEET, et ce, avec la participation des acteurs locaux au niveau communal, provincial et régional, les acteurs associatifs, les membres des Instances de l’Equité, de l’Egalité des Chances et de l’Approche Genre (IEECAGs) et les Espaces de Participation Démocratique (EPD), le corps enseignant et étudiants de l’Université Med premier Oujda, les femmes et les jeunes, les journalistes….Le but de cette rencontre est d’informer et communiquer autour des objectifs du projet, ses résultats attendus et sa stratégie de mise en œuvre.

Ce communiqué est une invitation aux journalistes.

Pour plus d’information sur le projet vous pouvez Contacter :

Association Oujda AIN GHAZAL 2000

Association ACODEC

Mme Nezhae JAADA : présidente de l’association

Tél : 0661981577

Mme Latifa REZZOUG La cheffe du projet

Tel : 0655011816

M. Rezzouki El Miloud : président de l’association

Tél : 06 67 33 23 13 / 05 36 69 02 19

Mme Yamina MOUMNI : La coordinatrice du projet.

Tél : 0682578248

Mme : Benahmed Maroua : La Coordinatrice du projet.

Tél : 06 48 29 58 59

Avec le financement de:

Convenio Nº 18-CO1-1204

Le soutien de l’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et l’agence ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.