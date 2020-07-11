تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (20)

الأستاذ: الفيلالي عبد الكريم

ذاكـرة الأمــكـنة

6 ـ العيون (سيدي ملوك.

كان بعيون سيدي ملوك عيون وافرة المياه، وقد ذكرها يوسف بن عابد في رحلته التي أملاها سنة 1036، إذ يقول: «في بلاد أنـﯕاد في مكان يسمى عين تامة، وهي عين تسمى عين الدفلة، والأخرى تسمى عيون ملوك. وما دريت سبب في هذه الأمياه التي في وطاء الأرض في جبل عيون تتفجر من الأرض بهذا الاسم، عيون ملوك، إلا أن غالب أهل الجهة يقولون نسبت إلى رجل اسمه عبد الملك فسموه ملوك، والله أعلم»[1].

وبنى المولى إسماعيل عدة حصون من أجل التضييق على بني يزناسن الذين كانوا موالين للأتراك، من بين هذه الحصون: عين الرﯕادة وقصبة العيون، يقول الناصري: «وأمر السلطان رحمه الله أن تبنى عليهم قلعة من ناحية الساحل قرينة وجدة بالموضع المعروف برقادة، وأمر القائد العياشي أن ينزل بها خمسمائة فارس من إخوانه يمنعونهم من النزول ببسيط تريفة والارتفاق به من حرث وغيره، ثم أمر رحمه الله أن تبنى قلعة أخرى بطرف بلادهم بالعيون..»[2]. وكان ذلك سنة 1090هـ.

[1] ـ ملتقط الرحلة من المغرب إلى حضرموت. يوسف بن عابد الإدريسي الحسني الفاسي. (م س). ص: 20 – 21.

[2] ـ الاستقصا. (م س). 7/61-62.