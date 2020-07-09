بلاغ إخباري- تذكير بانطلاق عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للاقسام التحضيرية للمدارس العليا برسم الموسم الدراسي 2020-2021

بلاغ إخباري

الأربعاء 8 يوليوز 2020

تذكر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، جميع تلميذات وتلاميذ السنة الختامية من سلك الباكالوريا (دورة 2020) أن عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا برسم الموسم الدراسي 2021-2020، قد انطلقت ابتداء من يوم الخميس 2 يونيو 2020 وستستمر إلى غاية يوم الأحد 12 يوليوز 2020 كآخر أجل، وذلك عبر بوابة E-CPGE www.cpge.ac.ma) ) أو عبر فضاء المتمدرس بمنظومة مسار للتدبير المدرسي: https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris .

وللتذكير يلج السنة الأولى من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، بعد إجراء عملية الانتقاء اعتمادا على نتائج الباكالوريا، المترشحون المتوفرون على الشروط الآتية :

أن يكون المترشح قد تابع دراسته بالسنة الثانية بكالوريا خلال السنة الدراسية 2019-2020؛

أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها برسم سنة 2020 ؛

ألا يتجاوز سنه 21 سنة بتاريخ 31 دجنبر 2020.

وللمزيد من المعلومات المرجو الاطلاع على المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2020، تحت رقم 026X20 عبر الموقع الإلكتروني www.cpge.ac.ma.