ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: (إيڤيت بن شتريت) (1931-2006)- الحلقة 37

بدر المقري

مما أمني به النفس في الدروس والعبر المستخلصة من جائحة (كورونا)، أن يكون مقدما توسيع مساحات إعادة الاعتبار إلى البحث العلمي وتضافر الجهود من أجل صياغة مشروع مجتمعي جديد، يتوطد وعيه الجماعي بإدراك قيم العلم والمعرفة، وما يقرب إليهما. ولا يختلف اثنان في أن من الأولويات المطلوب مراعاتها، السعي إلى أن يكون مجتمعنا على شرط حجية العلم والمعرفة في البناء المجتمعي المنشود.

وقد اخترت في هذه الحلقة، من سلسلة ذاكرة وجدة المعرفية، ما يقوي الحجاج في دعوتنا إلى وجوب إدراك قيم العلم والمعرفة إدراكا واعيا : إنها الأستاذة (إيڤيت بن شتريت)، التي ولدت بمدينة وجدة يوم السبت 25 أبريل 1931، وتوفيت بباريس يوم الأربعاء 8 نونبر 2006. وقد كان والد (إيڤيت بن شتريت) نجارا ثم أصبح صاحب دكان، وأما أمها فقد أصبحت مراقبة في مصلحة البريد بوجدة ابتداء من سنة 1945.

وقد اصطفيت باقتضاب شديد من مسار الأستاذة (إيڤيت بن شتريت)، المحطات الرئيسة الآتية، متسلسلة زمانيا: 1- التعليم الابتدائي في مدرسة (جان شاركو) (الغزالي لاحقا).

2- التعليم الإعدادي في ثانوية الفتيات (زينب النفزاوية لاحقا).

3- التعليم الثانوي في ثانوية الفتيان (عمر بن عبد العزيز لاحقا).

4- شهادة الباكالوريا (1947-1948).

5- انتقلت إلى باريس سنة 1949، وتخرجت بالمدرسة العليا للأساتذة، في تخصص التاريخ القديم، سنة 1951.

6- أستاذة التاريخ القديم في جامعتي (ليل-3) و(نانتير) (شمال غرب باريس) (1962-1970).

7- أقامت قواعد قسم التاريخ في جامعة (باريس-12) (1970-1971).

8- نالت سنة 1977، دكتوراه الدولة في تاريخ إفريقيا الشمالية ما بين القرنين الميلاديين 4 و6، في جامعة السوربون (باريس-4) .

9- تعد الأستاذة (إيڤيت بن شتريت)،حجة علمية بارزة في تاريخ إفريقيا الشمالية القديم.

10- أحصيت لها تسعة كتب في التاريخ القديم، أصدرتها ما بين 1982 و2005.

11- زوجها هو المؤرخ (نويل دوفال)(1929-2018)، المختص بالعصور القديمة المتأخرة.

12- تختزل (إيڤيت بن شتريت) في حياتها الخاصة، بعض علامات الخصوصية والكونية بعيدا عن الصور النمطية المثالية. فقد ظلت وفية إلى آخر حياتها بشغف ثلاثي: تقاليد الطبخ اليهودي الوجدي والموسيقى الأندلسية والموسيقى الكلاسيكية (موزار و شوبر).