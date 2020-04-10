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المديرية الإقليمية جرادة تنظم مسابقة إقليمية إبداعية عن بعد في مجال إنتاج ربورتاج أو تصوير فيديو حول مهنة من المهن

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في سياق مواصلة تفعيل خطة الاستمرارية البيداغوجية، وفي إطار تقديم خدمات التوجيه المدرسي والمهني والجامعي عن بعد، تنظم المديرية الإقليمية بجرادة مسابقة إقليمية إبداعية عن بعد في مجال إنتاج ربورتاج أو تصوير فيديو حول مهنة من المهن تحت شعار « مهنتي المفضلة بالصوت والصورة »، خاصة بتلاميذ إقليم جرادة بمختلف مستوياتهم الدراسية.
والمعايير التقنية التي ينبغي أن يتصف بها المنتوج هي:
اشتماله على: عنوان، تقديم، صور، مقاطع فيديو، مؤثرات صوتية….
تناسق فقراته.
تقديمه بصوت جيد.
الجمالية والإبداع.
ينبغي ألا تقل مدة الربورتاج أو الفيديو عن 3 دقائق وألا تتجاوز 6 دقائق.
ومن أهداف هذه المسابقة الإبداعية:
تمكين المتعلم من التعرف على المهن وإدراك تنوعها.
تمكين المتعلم من البحث عن المعلومة.
اكتساب وتطوير تقنيات إعداد ربورتاج أو تصوير فيديو.
تبعث المشاركات رفقة بطاقة تضم الاسم الكامل للتلميذ(ة) المشارك، مستواه الدراسي، المؤسسة التعليمية التي يدرس بها، إلى البريد الإلكتروني:tawjihjrada@yahoo.com ، وذلك قبل السادسة مساء من يومه الخميس 30 أبريل 2020.

 
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