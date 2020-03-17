عبدالقادر كتــرة

احتضنت مدرسة المنتزه البلدي بوجدة، على الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم السبت 14 مارس 2020 ، حملة تحسيسية توعوية لفائدة أمهات وأولياء وتلاميذ المؤسسة، وفق برنامج هام تضمن عرض شريط للمتعلمين للتعريف بفيروس كورونا، ومجموعة من التدخلات لكل من عبدالحفيظ زعزاع مدير المؤسسة و نصيرة بينوال رئيسة المنظمة المغربية لأصدقاء داء السكري، ورئيس جمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، ووليد الجنوي وخالد الهلالي من الاطر الصحية وأحمد الطاهري البطل العالمي في رياضة « كيوكوشنكاي » صبّت كلها في موضوع الساعة وباء فيروس « كورونا « .

وطافت الأطر الصحية واللجنة المنظمة على أقسام المؤسسة الابتدائية من أجل الاتصال المباشر مع التلاميذ الذين عبروا عن وعيهم بمخاطر المرض المنتشر في مختلف بلدان العالم، كما عبروا عن انشغالاتهم بأماكن اللعب وكيفية تجنب المرض ووسائل الوقاية والعلاج.

وطمأن المشرفون على العملية التحسيسية حيث عملوا على تبديد مخاوف التلاميذ وأمهاتهم والتخفيف من قلقهم عبر توجيه نصائح صحية تخص سلوكهم اليومي والعمل على تغيير عادتهم بالاهتمام بالنظافة وحثهم على تجنب الأماكن العامة والأشخاص المصابين، وباستغلال تعليق مدة الدراسة في المراجعة ومتابعة الدروس عن بعد.

يشار إلى أن الحملة تم تنظيمها تحت إشراف إدارة المؤسسة بتعاون مع جمعية أمهات وآباء وأولياء والمنظمة المغربية لأصدقاء مرضى السكري للتوعية والتدبير، قدم خلالها الأطر الطبية والتمريضية شروحات ومعلومات ونصائح وطرق الوقاية من فيروس كورونا