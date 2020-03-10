احداث قاعة الرياضة نموذجية خاصة بالتلاميذ الداخليين بثانوية عبد المؤمن التأهيلية

تحت شعار »جميعا من أجل مدرسة رياضية دامجة وصحية »، وفي اطار مشروع المصالح المادية والمالية بالمؤسسة الرامي الى تقريب الخدمات الخارجية من تلاميذ قسم الداخلية، تم يوم الجمعة 06 مارس 2020 على الساعة الخامسة مساء افتتاح قاعة رياضة خاصة بتلاميذ قسم الداخلية، بحضور السيد ممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين رئيس « مصلحة الدعم الاجتماعي »، و ممثل المديرية الإقليمية في شخص « رئيس مصلحة التواصل والشراكات والمنازعات القانونية » ورئيس مكتب الرياضة المدرسية بالمديرية، ورئيس عصبة جهة الشرق للجيدو، ورئيس جمعية اللياقة البدنية لقسم داخلية المؤسسة.

وحيث تعتبر هده التجربة نموذجية وفريدة من نوعها، التي كان من أسباب إنجازها هو الرغبة في توفير واستفادة تلاميذ البدو الرحل ودوي الدخل المحدود جدا من خدمات قاعات الرياضة في الفنون القتالية، وتنويع الخدمات التي تقدمها اقسام الداخليات وعدم حصرها فقط في المبيت والتغذية، وحيث يرمي المشروع تكوين وتجهيز ابطال على المستوى الاقليمي والجهوي والوطني في رياضة الجيدو، وكذلك لإدماج التلاميذ الداخليين في الرياضات النبيلة، ولتمثيل الرياضة المدرسية احسن تمثيل، ولتحويل الطاقات والشحنات السلبية للتلاميذ الى طاقات ايجابية طموحة.

وقد عرف هدا الحفل الافتتاحي تقديم المشروع من طرف مسير المصالح المادية والمالية بالمؤسسة، وافتتاح القاعة بقطع الشريط، كما تم تقديم كلمة من طرف رئيس المؤسسة والجمعية، ورئيس عصبة جهة الشرق لرياضة الجيدو، حيث تم تسليم لقاعة الرياضة الدرع الرسمي لعصبة رياضة الجيدو.

كما تخلل الحفل التقاط بعد الصور التذكارية، واختتام النشاط بحفلة الشاي على شرف الحضور.

ونتقدم بشكر الجزيل بهده المناسبة الى السيد محمد جمي مدرب التلاميذ بالقاعة، والى السيد لعبيدي رابح ممول مشروع، والى السيد محمد البالي الداعم له، والى كل العاملين بالمصالح المادية والمالية السيد نوردين بولويز والسيد عبد الاله عليلو، والى السيدة خديجة نقرت، و كل الطاقم الاداري بالقسم الداخلي، والى السيد مدير المؤسسة عبد العزيز الروكي على تسهيله مأمورية تنفيد المشروع، والى السيدة الناظرة فاطمة عبد الحق، والى كل من شارك في إنجاح هدا الحدث.

ابراهيم كركور الميعاد – ممون بثانوية عبد المومن التأهيلية –