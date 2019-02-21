احداث ديربي الشرق بين مولودية وجدة ونهضة بركان : أي ضرب لمنظومة القيم التي ناضل من اجل إرسائها آباؤنا وأجدادنا عبر التاريخ ؟

أيعقل ان نواجَه بعدم وضوح الرؤيا حول الهوية والقيم المشتركة بين أفراد الوطن الواحد والجهة الواحدة الى هذا الحد ؟ حقيقة واحدة تلخص ان التشتت والتيهان مرتبط بغياب تنشئة اجتماعية سوية داخل الاسرة والمدرسة والمحيط العائلي والأحزاب السياسية المستقيلة من مهام التأطير ،واصحاب النفوذ والمال ، والمجتمع المدني الذي تخلى عن دوره وحصره في المطالبة بالدعم المادي ، لقضاء مصالح شخصية ، كل هذه العوامل لم تساهم في تقديم نموذج مواطن مغربي سوي ، هذا اضافة الى تدني البرامج والمناهل التعليمية وتقديم تجارب فاشلة لكل مسؤول يفد على قطاع التعليم ، اذ منذ الحصول على الاستقلال وانقراض طبقة مثقفة متشبعة بروح المواطنة والإيمان بالمستقبل ،أصبحت الأجيال اللاحقة تتقاذفها برامج تعليمية متدنية واستعمال المتمدرسين بمثابة « كوباي » لتجارب فاشلة بكل المقاييس ، أفضل مثال على ذلك ان مسؤولي قطاع التعليم السامين يسهرون على تكوين فلذات أكبادهم خارج ارض الوطن ، في الوقت الذي يرددون فيه شعرات جوفاء تشيد بلغة الضاد ،

لما تتحول مباريات كرة القدم الى تصفية حسابات بين اقليم لا يبعد عن الاخر الا ببعض الكيلومترات التي لا تتعدى الستين ،ابناء العمومة وابناء الخال والأصهار ، ماذا عسانا ان نقول ؟ انه العبث واللامعنى ، انه الانتقام من الوطن ، انها الضحالة والتفاهة ، لما يعمد مواطنون في مقتبل العمر الى تعنيف رجال الأمن الساهرين على الأرواح والممتلكات وحراس الحدود والوطن والثغور ،لما يعمدون بكل برودة دم الى تكسير المنشآت وإلحاق الأضرار المادية بالتجهيزات والمال العمومي ومكتسبات المدينةوالوطن والحاق الاذى العمدي بالأبرياء ،ذنبهم انهم توجهوا الى الملعب لتشجيع فرقهم ، اليس من العار ان نتحدث عن شباب هو مستقبل الأمة انهارت لديه منظومة القيم الى هذا الحد ؟ هل وصل الحقد والكراهية الى الانتقام من الأبرياء ومن التجهيزات والمنجزات الغير قابلة للتحقيق دون أموال دافعي الضرائب ؟ لك الله يا وطني بين ملاحظين يتفرجون على اضمحلال القيم في لجج العدم ، ولا يحركون ساكنا ، وبين مستفيدين قلبوا وجهتهم نحو الغرب وديموقراطيته وتربية ورقي ابنائه ولم يعودوا معنيين بالوطن ، وبين مرتزقة يتحينون الفرص للاغتناء غير ابهين بشباب ينحدر الى هوة فقدان كل شيء حتى المواطنة التي تربت عليها الأجيال السابقة

كمحامية لن أدافع على كل معتد على رجال الأمن الذين قاموا بواجبهم بكل تجرد وتفان ، ولن أدافع عن كل من اعتدى على منشآت وتجهيزات بلادي ومدينتي, منهم المهندس الذي صمم ، ومكتب الدراسات الذي خطط والمستخدمون الذين بنوا وشيدوا تلك المرافق بعرق جبينهم، والسلطات التي أشرفت على الإنجاز ، كل تلك المجهوذات تذهب هباء منثورا بسبب سوء التربية وانعدام الضمير و التشبع بالحقد والكراهية , الا تخجل العائلات و المجتمع من انتاج نماذج بهذا الشكل ؟

لا يهمني ان تكون الأسباب سياسية ، او إقليمية ،او لتلميع صورة البعض ،او صفع استعلاء وعجرفة البعض الاخر ، او إجهاض الطموح الجامح لمن يعرفون أنفسهم ، لكن ما اغاظني و أحزنني ان يتم تخريب ملعب رياضي انتظرته الساكنة بشوق وتلهف ، وان يتم تعنيف رجال الأمن ، ويتم ضرب مواطنين ابرياء ! هل هو امر مستساغ ان نتداول عبر قنوات التواصل دون ثورة داخلية صور رجل الأمن الممدد أرضا وهو ينزف دما ، لم يضرب بسلاح العدو وانما نتيجة عدوان شباب منعدم الضمير لم ترقه نتيجة المباراة فكشر عن انياب الشر مستبيحاً الاشخاص والمنشآت ؟ اي منطق وأي حاضر نحن فيه وأي مستقبل نحلم به وكيف سيكون المصير ؟

كنت افرح من اعماق قلبي لانتصارات ابركان ، واهلل فرحا لتألق فريق المولودية مفخرة مدينة وجدة وافتخر بمدينتي واكتب مقالات تشيد بالفريقين وبالمدينتين وبالجهة ، لكن لما عاينت مخلفات تخريب المنشآت والاعتداءات الجسدية لا يسعني سوى ان ألوذ بصمت ابي الهول !

كم انا حزينة وبداخلي ثورة