اختتام الندوة الميزانياتية الجهوية بأكاديمية جهة الشرق

ترسيخا للمنهجية الثابتة في تدبير الشأن التربوي بجهة الشرق المستندة على آليات التدبير التشاركي مع مختلف المتدخلين من مجلس إداري للأكاديمية ومدبرين جهويين وإقليميين وتعزيزا لمبادئ الحكامة الرشيدة اختتمت بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق الندوة الميزانياتية الجهوية حول إعداد مشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2019.

ترأس أشغال هذه الندوة السيد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق وبحضور السادة المديرين الإقليميين بالجهة والسيدة المكلفة بتدبير المديرية الإقليمية للناظور والسيد المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للدريوش والسيد ممثل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الإداري للأكاديمية والسادة رؤساء الأقسام بالأكاديمية والسادة رؤساء مصالح الميزانية والمحاسبة والدعم الاجتماعي والتواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري.

في بداية هذا اللقاء أكد السيد محمد ديب مدير الأكاديمية في كلمته على ضرورة إعطاء أولوية قصوى للأوراش ذات الأولوية ومنها التعليم الأولي والدعم الاجتماعي بمكوناته الأربع وكذلك ورش التوجيه المدرسي والمهني والتخلص من البناء المفكك، مع الالتزام بالتوجيهات التأطيرية الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة في شأن قانون المالية لسنة 2019، والتنزيل الأمثل لتوجيهات السيد الوزير بخصوص الدعم الاجتماعي والتعليم الأولي وتأهيل المؤسسات التعليمية واقتناء التجهيزات وترشيد الموارد البشرية وتحسين مؤشرات التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي خاصة بالوسط القروي مع ضبط نفقات السير العادي وحصرها في الحد الأدنى الضروري وربطها بتحقيق النتائج وكذا مراعاة متطلبات تحسين أداء وجودة الخدمات المقدمة.

وخلال هذه الندوة قدم السيد رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية عرضا تمحور حول حصيلة تنفيذ الميزانية وبرنامج العمل برسم السنة المالية 2018، كما تم الوقوف على نسبة أداء مستحقات الدائنين وكذلك نسبة تقدم مشاريع البناءات المدرسية إلى حدود 20 نونبر 2018 . كما تم عرض مشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم السنة المالية 2019. تلا ذلك عروض السادة المديرين الإقليميين حول تنفيذ البرنامج المادي والمالي لسنة 2018 ومشروعي برنامج عمل وميزانية 2019.

وبعد مناقشة مستفيضة من الحاضرين لمختلف عناصر المذكرة التوجيهية والتأطيرية عدد 18/179 بتاريخ 16 نونبر 2018 في شأن إعداد مشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق برسم السنة المالية 2019، مستحضرين خصوصيات وأولويات الجهة، خلص المشاركون في أشغال هذه الندوة إلى اعتماد نفس توزيع الاعتمادات المسطر بكراسة الميزانية والمكونات المحددة بالمذكرة مع الأخذ بعين الاعتبار العمليات المبرمجة مع شركاء الأكاديمية.

مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري