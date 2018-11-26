بأكاديمية جهة الشرق : انطلاق الحملات التواصلية الجهوية الخاصة بمستجدات منظومة الإعلام 

في إطار تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وخاصة المشروع المندمج رقم 15 المتعلق بتعزيز الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية والمشروع المندمج رقم 16 المتعلق بتقوية نظام المعلومات والاتصال، نظمت بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ورشة تواصلية حول مستجدات النظم المعلوماتية يوم الجمعة 23 نونبر 2018 بمقر الأكاديمية شارك فيها كل من رؤساء المراكز الإقليمية لمنظومة الإعلام، و رؤساء مصالح الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، و رؤساء مصالح تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه ، و مستشارون في التوجيه التربوي.

هدا و استعرض السيد احمد بكاوي رئيس المركز الجهوي لمنظومة الاعلام في كلمته الافتتاحية نيابة عن السيد محمد ديب مدير الاكاديمية، أهم أهداف تنظيم هذا اللقاء التواصلي ، الذي يروم التعريف عموما بمنظومة الإعلام بالقطاع، وبمستجدات المنظومات المعلوماتية للوزارة، وإبراز أهمية خدماتها لدى مختلف الفاعلين وكذا تعميق تملك المدبرين الجهويين والإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية لمجمل عناصر ومكونات هذه المستجدات المعلوماتية وجوهرها، من خلال تطوير كفاياتهم وقدراتهم التدبيرية في المجال المعلوماتي، كما أكد على أن إدماج هذه النظم في الإدارة بحاجة ماسة إلى تواصل فعال وعمل تشاركي بين كل المتدخلين في المنظومة.

وفي هذا الإطار تم تقديم عرض حول النظم المعلوماتية وأهم استخداماتها كما تم تقديم عرض حول خطة التواصل الجهوي الداخلي والخارجي للتعريف والتحسيس بأهمية هذه النظم المعلوماتية ، وفي نفس سياق التعريف بهذه الأخيرة تم تقديم البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض ، كما تم تقديم عرض مفصل حول خدمة البريد الإلكتروني taalim.ma وأهم استخداماتها . وقد عرفت المناقشة التي أعقبت هذه العروض تفاعلا إيجابيا من طرف الحاضرين ، وللإشارة فستعقد لقاءات تواصلية أخرى مع كافة الفاعلين وشركاء المنظومة على المستويين الجهوي والإقليمي والمحلي.

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