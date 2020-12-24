سمارة وبوجدور بالأقاليم الجنوبية: مشاريع مدرة للدخل تحصينا للشباب والنساء والمعوزين من الهشاشة

عبدالقادر كتــرة

تشهد الأقاليم الجنوبية مجموعة من المشاريع الصغيرة جدا والمتوسطة والكبيرة وذلك لتسهيل الولوج إلى سوق الشغل بإدماج المئات من النساء والشباب في سوق الشغل والمساهمة في تطوير التنمية المحلية عبر دعم ومواكبة حاملي المشاريع المدرة للدخل تنفيذا لأهم أهداف برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالأقاليم الجنوبية.

اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون – نمودجا- خصصت ما مجموعه 3.58 مليون درهم ، لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ودعم قابلية التشغيل وللثقافة المقاولاتية ومواكبة مشاريع أنجزها شباب الإقليم في ميادين عدة همت مشاريع ،كالمطعمة والميكانيك والبناء والأشغال العمومية، والخياطة والخدمات.

وتستهدف هذه المشاريع، آلاف الشباب وتنعكس كرافعة لتحسين مؤشرات الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي بشكل ملموس، مع تمكين الشباب المنحدرين من الأوساط الفقيرة من الانبثاق متسلحين بـإمكاناتهم وقدراتهم الذاتية .

ويحتل إقليم السمارة المرتبة الأولى في برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على صعيد الجهة، بعد تعبئة مبلغ 50 مليون درهم لإنجاز 195 مشروعا ،استفاد منه 884 مستفيدا، وهم 33 مشروعا فلاحيا و141 مشروعا خدماتيا و7 مشاريع للصناعة التقليدية و13 مشروعا صناعيا ومشروعا سياحيا واحدا .

وشملت هذه المشاريع على سبيل المثال لا الحصر، تهيئة وتجهيز مخيم سياحي بإقليم السمارة ،اقتناء معدات وتجهيزات 06 ورشات لغسيل السيارات والافرشة ،تجهيز 7 وحدات لصناعة الأجور الاسمنتي، اقتناء معدات 7 ورشات للصباغة، اقتناء 9 جرارات فلاحية، تهيئة وتجهيز 3 وحدات لطحن الشعير، تهيئة وتجهيز أربعة وحدات لإنتاج المكلي ، تهيئة وتجهيز 4 محلبات، اقتناء لوازم ومعدات 5 وحدات لتمويل الحفلات، تهيئة وتجهيز 3 وحدات لانتاج العصائر، تهيئة وتجهيز مطعمين عصريين ،تجهيز خمس ورشات لصنع الأواني ،تهيئة وتجهيز 4 محلات بيتزريا، تهيئة وتجهيز 4 محلات لاعداد المأكولات الخفيفة (سناك )، تهيئة وتجهيز 5 محلبات ،تجهيز 3 محلات استوديو للتصوير الفوتغرافي ،تجهيز 5 وحدات لصناعة الطوب الوردي والبوترين، تجهيز صالون للمساج والتدليك، تجهيز 05 قاعات رياضية متعددة الانشطة البدنية والثقافية والرياضية، مشروع دراسة مدبغة عصرية، تهيئة وتجهيز وحدة لتربية الدواجن لفائدة جمعية سيدي احمد العروسي للتنمية الفلاحية والتضامن وغيرها من المشاريع .

كما تم بمدينة بوجدور توزيع تجهيزات ومعدات لفائدة 14 تعاونية و02 وشركات أشخاص وتهم مجالات أنشطة مختلفة بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز فرص ودعم الشغل وإنجاز مشاريع متنوعة تهم قطاع الصيد البحري كمشروع لتثمين وجمع ومعالجة الطحالب البحرية ومشروع اقتناء محركات قوارب الصيد التقليدي ولوازم الحماية.

وفي المجال الفلاحي تم دعم مشروع بيت مغطى لإنتاج الخضروات، وفي مجال الخدمات تم دعم مطحنة عصرية وفي مجال الصناعة التقليدية تم دعم مشروع لصناعة الملابس التقليدية والعصرية النسائية الجاهزة ومشروع لإنتاج العطور ومواد التزيين ومشروع لصناعة الخيام التقليدية وورشة لصنع وتسويق أثاث وديكور وتذكارات ذات طابع تقليدي ووحدة لصناعة الياجور ومشروع لنجارة الألمنيوم.

كما هم هذا الدعم تسليم المعدات والتجهيزات للمستفيدين من مشاريع تدخل ضمن قطاعات الخدمات وتثمين المنتجات المحلية والمشاريع الحرفية وذلك لفائدة 96 مستفيدا مما سيمكنهم من امتلاك وسائل انتاج جديدة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وذلك بتخصص غلاف مالي ناهز 6 مليون درهم لمدة ثلاث سنوات وبمعدل 2 مليون درهم سنويا، وسيستفيد حاملي المشاريع من تتبع ومواكبة بعدية من طرف مختصين لضمان نجاح المشاريع واستمراريتها.

ولازال 136 مشروعا بإقليم السمارة في طور الانجاز وسيستفيد منه 247 شخصا من الذكور والإناث وتشمل هذه المشاريع المدرة للدخل، مشاريع فلاحية، وخدماتية، وسياحية تستهدف 146 من خريجي المعاهد والجامعات والتكوين المهني و256 امرأة في وضعية صعبة، و407 من المنقطعين عن الدراسة والحرفيين ،و05 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة و14 شخصا من العائدين الى أرض الوطن و04 اشخاص من ضحايا الالغام، و27 شخصا من أبناء قدماء المحاربين، و 16 شخصا من خريجي مراكز إعادة التأهيل الواجب إدماجهم