Abida Charif : L’art pour cimenter l’amitié franco-marocaine Entretien exclusif à la veille de la Résidence Artistique de Rabat

Mohammed Drihem

Issue de la diaspora marocaine, élue à Épernay (France), capitale du Champagne, Mme Abida Charif incarne la diplomatie culturelle parallèle. Depuis 2016, elle tisse des ponts entre la France et le Maroc à travers son Cercle d’Amitiés. À trois semaines de sa Résidence Artistique à Rabat, elle nous accorde un entretien exclusif et nous dévoile pour la première fois la liste des artistes et le programme détaillé.

PETITE AUTOBIOGRAPHIE – MME ABIDA CHARIF

Mme Abida Charif est une élue locale française et une actrice engagée du dialogue interculturel franco-marocain. Conseillère municipale de la Ville d’Épernay (51200) – Capitale du Champagne – depuis 2016, et Conseillère communautaire d’Épernay Agglomération, elle siège au sein de l’équipe de Christine Mazy.

Professionnelle du secteur de la santé et du travail social, elle met son expérience humaine au service de l’intérêt général. C’est cette conviction qui la pousse à créer en février 2016 le Cercle d’Amitiés Franco-Marocain, association basée à Épernay dont elle assure la présidence.

En dix ans, le Cercle est devenu un acteur reconnu de la diplomatie culturelle parallèle : organisation de manifestations culturelles et citoyennes à Épernay, animation d’ateliers linguistiques (français, arabe, anglais, espagnol) ayant permis à de nombreux apprenants d’obtenir des diplômes, célébration des fêtes nationales des deux pays, sorties patrimoniales et échanges éducatifs, création d’un festival de cinéma méditerranéen parrainé par le réalisateur marocain Rachid El Ouali qui a déjà connu trois éditions, et développement d’un programme engagé de lutte contre le racisme, les discriminations et les préjugés.

Femme de terrain, elle porte aujourd’hui un projet symbolique : la Résidence Artistique de Rabat organisée avec l’association marocaine Al MostaqbaL, qui mêle création artistique et inclusion des adultes en situation de handicap. Une résidence qui sera suivie d’une résidence miroir en France en 2027. Sa devise : « Respect, Partage et Fraternité ».

L’INTERVIEW EN QUATRE AXES

AXE 1 – LE CERCLE ET SA MISSION

oujdacity : Pouvez-vous nous présenter le Cercle d’Amitiés Franco-Marocain, sa genèse et sa mission aujourd’hui ?

Abida Charif : Créée en février 2016, notre association a pour vocation de favoriser les échanges culturels, le dialogue interculturel et le rapprochement entre les habitants à travers des manifestations franco-marocaines et franco-méditerranéennes. Depuis sa création, notre association a développé des relations avec différentes associations, des artistes, des écrivains et des personnalités du monde culturel et intellectuel marocain.

Ces partenariats nous ont permis d’organiser, à Épernay, plusieurs manifestations culturelles et citoyennes favorisant la découverte des cultures, le partage des expériences et la rencontre entre les populations. Forte de cette expérience, notre association souhaite aujourd’hui donner une nouvelle dimension à son engagement en développant un programme consacré à la lutte contre le racisme, les discriminations et les préjugés.

Nous organisons plusieurs ateliers linguistiques : anglais, français, espagnol et arabe. Certains de nos apprenants ont d’ailleurs réussi à obtenir des diplômes, ce qui représente une grande satisfaction pour nous. Nous organisons également des soirées à l’occasion des fêtes nationales des deux pays, des sorties culturelles pour découvrir le patrimoine, ainsi que des échanges culturels.

La résidence artistique de Rabat s’inscrit pleinement dans cette volonté de rapprochement.

oujdacity : En tant que femme présidente d’une structure de dialogue entre deux pays, quel sens donnez-vous à votre engagement ?

Abida Charif : Pour moi, cet engagement est avant tout un engagement citoyen. Je crois profondément au dialogue entre les peuples et à la richesse des différences culturelles. En tant que femme, je suis ravie de contribuer à créer des espaces de rencontre, de partage et de solidarité bien sûr à mon échelle.

AXE 2 – LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE RABAT.

oujdacity : Pourquoi avoir choisi Rabat pour cette résidence ?

Abida Charif : Rabat est une ville chargée d’histoire, de culture et de créativité. C’est aussi un symbole du patrimoine marocain et de son ouverture sur le monde. Notre choix traduit notre volonté de faire vivre l’amitié franco-marocaine à travers l’art et la rencontre. Nous la réalisons avec notre partenaire au Maroc, l’association pour adultes en situation de handicap Al MostaqbaL, présidée par Mme Fatima SERHANE.

oujdacity: Voulez-vous bien nous dévoiler les noms des artistes du Maroc et ceux de France invités à prendre part à cette seconde édition ?

Abida Charif : De France : Jacki COLCON, Yannick VARLET, Denis LEBONVALLET et du Maroc : Aicha AARJI. Et on fait appel à des personnes qui souhaitent nous rejoindre. L’appel reste ouvert pour les artistes qui veulent se joindre à nous.

oujdacity : Et le programme détaillé de cette édition ?

Abida Charif : Cette résidence se déroulera sur 8 journées du 03 au 09 décembre 2026 dans une plage de temps de 9h à 16h. Chaque artiste disposera d’un espace de travail. Des stages d’initiation aux différentes techniques d’art plastique seront organisés pour un groupe d’une dizaine de personnes par demi-journée et encadrés par les artistes résidents. Une soirée vernissage sera organisée le dernier samedi avec l’exposition entre autres des travaux réalisés par le groupe, ainsi que les créations des résidents, notre artiste Jacki et des artistes marocains et français.

Les artistes vont intégrer des élèves dans la classe de l’intégration de l’association AL MOUSTAQBAL pour des séances d’art plastique. Ces huit journées seront consacrées aux échanges, aux rencontres et à la création artistique. Elles permettront aux artistes de travailler ensemble, de partager leurs expériences et de rencontrer le public.

oujdacity : En quoi cette résidence se distingue-t-elle des autres projets culturels franco-marocains ?

Abida Charif : Sa particularité est de privilégier la rencontre humaine et la création collective. Il ne s’agit pas seulement de présenter des œuvres, mais de permettre aux artistes de se connaître, de dialoguer et de construire ensemble. C’est une expérience de partage qui dépasse les frontières.

AXE 3 – L’ART COMME LANGAGE DE L’AMITIÉ.

oujdacity : Pensez-vous que l’art reste le meilleur langage pour parler d’amitié franco-marocaine ?

Abida Charif : Je pense que oui. L’art est un langage universel qui dépasse les différences de langue, d’origine et de religion. Il permet de transmettre des émotions, de rapprocher les personnes et de construire des ponts entre les cultures.

oujdacity : Comment voyez-vous le rôle de la diaspora marocaine en France comme passeur culturel ?

Abida Charif : La diaspora marocaine joue un rôle essentiel. Elle connaît les deux cultures et peut naturellement servir de passerelle entre elles. Elle transmet des traditions, des valeurs et des expériences. Étant moi-même issue de cette diaspora, je considère ce rôle comme une richesse et une responsabilité.

oujdacity : Quels partenariats avez-vous tissés pour cette résidence ?

Abida Charif : Nous avons commencé depuis une dizaine d’années à développer des collaborations avec les acteurs culturels marocains, les institutions, les associations et les fondations. Pour nous, les partenariats sont essentiels pour donner à cette manifestation une dimension plus large et assurer la continuité des échanges. Cet événement culturel a déjà connu trois éditions encourageantes. Le festival accueillera également son parrain depuis sa création, le réalisateur marocain Rachid El Ouali.

AXE 4 – PERSPECTIVES.

oujdacity : Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes artistes marocains et français qui rêvent de créer ensemble ?

Abida Charif : Je leur dirais d’oser la rencontre, de rester curieux et de ne pas avoir peur des différences. La création artistique se nourrit de la diversité. Ensemble, ils peuvent construire de beaux projets et faire naître de nouvelles formes d’expression.

oujdacity : Après Rabat, quelles sont vos prochaines étapes ?

Abida Charif : Notre objectif est de poursuivre ces échanges et de leur donner une dimension durable. Nous envisageons notamment une résidence miroir encore en France en 2027, afin de prolonger cette belle expérience et de renforcer les liens entre les artistes des deux pays.

oujdacity : Un mot de la fin pour le public marocain qui vous attend début décembre à Rabat ?

Abida Charif : Je souhaite adresser au public une invitation à nous rejoindre sur Rabat. Nous venons avec beaucoup de respect et d’amitié. J’espère que cette rencontre sera un moment de partage et de découverte.

QUESTIONS DE CLÔTURE

oujdacity : En 3 mots, comment définissez-vous l’amitié franco-marocaine ?

Abida Charif : Respect, partage et fraternité.

oujdacity: Si vous deviez décrire Rabat en une couleur artistique, ce serait laquelle ?

Abida Charif : VILLE LUMIÈRE, parce qu’il représente à mes yeux la sérénité, l’ouverture. C’est aussi une couleur qui évoque la beauté du Maroc et son identité artistique.

TÉMOIGNAGE EXCLUSIF

– PAROLE D’ARTISTE: AICHA ARJI –

« Marocaine et Fière de l’être » Je m’appelle Aicha Arji, artiste plasticienne marocaine. Mon lien avec le Cercle et Épernay est né autour d’un combat : celui des violences faites aux femmes.Le thème de mon exposition à Épernay était « Silence des Femmes Battues ». Un travail engagé qui a eu l’honneur d’être encouragé officiellement par les deux Mairies de Reims et d’Épernay, au profit de l’association Cercle d’Amitiés Franco-Marocain. Ce soutien a donné une force immense à mon message.Puis est venu le grand moment : « Le Maroc en Honneur » à Épernay, organisé par Monsieur le Maire et Madame l’Adjointe au Maire Abida Charif, en partenariat avec le Groupe « CRÉER ».

Marocaine et Fière de l’être ! Fière de représenter mon pays, mon Maroc que j’aime TANT, en tant qu’unique Artiste Marocaine participant à ce Grand Salon d’Épernay France, vernissage qui coïncidait avec les 80 ans du Groupe CRÉER. Exposition Internationale de 34 artistes de différentes Nationalités. Événement riche en échange Culturel et Artistique – 10/02/2017.Aujourd’hui, c’est avec la même fierté que je réponds présente pour la Résidence Artistique de Rabat 2026. Après avoir porté les couleurs du Maroc en France, je poursuis l’aventure chez nous, à Rabat.Aicha ARJI, Artiste plasticienne