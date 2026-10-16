Dos Reyes en un Mapa

Misbah Ramadán

El Surrealismo de la Pintura de Ceuta:

En un artículo anterior, distinguí entre dos monarquías españolas:

Una monarquía real, que existe en territorio español.

Y una monarquía impuesta por la fuerza, que nos oprime en el norte del reino, extendiéndose sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, y las islas y rocas conocidas como Ceuta y Melilla.

Estas dos ciudades son marroquíes, profundamente arraigadas en la historia; incluso antes de los fenicios y bizantinos; y, por supuesto, antes del establecimiento del reino español tras la caída de Andalucía.

Esta monarquía impuesta por la fuerza deriva su legitimidad de un despreciable pasado colonial español; un pasado que el Estado ha consagrado como fiesta nacional, el 12 de octubre de cada año.

Es el día que conmemora lo que llaman el « Día de la Hispanidad »: el día del descubrimiento de América en 1492 d. C. En realidad, como confirman los historiadores descontentos con esta abominable celebración nacional, conmemora el día de la destrucción de civilizaciones que florecieron durante miles de años (la inca, la azteca y la maya), además del saqueo de sus riquezas y la propagación de diversas enfermedades, especialmente de transmisión sexual, en un entorno que se mantuvo puro y saludable antes de su colapso total, tanto humano como arquitectónico.

Estos colonizadores pretenden que hoy aceptemos el absurdo de que parte de nuestro territorio nacional sea considerado no nacional.

La escena resulta un tanto surrealista:

Un rey marroquí se sienta entronizado en el mapa de su reino; geográfica, histórica y legítimamente.

Y un rey, derribado por la fuerza por una flecha colonial, en lugares del norte del reino; así se creyó la historia del vencedor, negando la geografía del tiempo.

Si el rey marroquí siguiera el ejemplo y extrajera legitimidad del pasado colonial, reclamaría el reino de la Andalucía islámica en Marruecos, anterior a la propia monarquía española.

El cementerio de Sidi Mubarak:

Aparece en lo profundo de la escena surrealista, y su significado escapa incluso a los analistas políticos más expertos. Porque es más profundo y complejo que la mera política fugaz, acalorada y caótica.

Y en sus detalles siempre surrealistas:

*Tumbas numeradas solo para las víctimas del ahogamiento y la estampida de la tragedia de julio de 2026.

España afirma que la mayoría eran marroquíes, y añade que el Estado marroquí se negó a recibir sus cuerpos.

En cuanto al Ministro de Justicia marroquí, plenamente consciente de las complejidades de nuestra situación, confirmó que existen obstáculos españoles que impiden la repatriación tanto de los vivos como de los muertos.

¿A quién creemos?

Por supuesto, el Rey de España, junto con una delegación de líderes de las cuatro religiones que conviven en Ceuta —islam, catolicismo, judaísmo e hinduismo—, visitó el cementerio islámico de Sidi Mubarak.

Un minuto de silencio fue más elocuente que cualquier palabra:

Murieron en el mar, fueron contados y luego enterrados.

El silencio es la explicación más elocuente, pues las palabras se adentrarían en detalles sumamente complejos:

¿Por qué decenas de miles huyeron a Ceuta, incluyendo a personas adineradas?

¿Por qué se desconocía su identidad?

¿Por qué el Estado se negó a aceptar sus restos?

¿Por qué no se les rindió un luto oficial?

¿Por qué se les negó a las familias el derecho a recibir los cuerpos de sus hijos para el duelo?

¿Acaso el silencio de la monarquía española no es más elocuente?

Por supuesto, todo esto se debió a la gestión de la administración de Ceuta durante toda la crisis, desde su inicio hasta la actualidad.

La parte marroquí perseveró en asegurar las fronteras; de lo contrario, la situación habría sido mucho más compleja.

El corazón colonial compasivo:

Esta vez, es el «Corazón de León» de España quien optó por llorar la historia reciente en presencia de los mártires de la migración, ignorando por completo la historia antigua de la ciudad.

Y esta historia, por cierto, se encuentra en el mismo cementerio.

La historia de eruditos, juristas, jueces y personas justas que se formaron en Ceuta y se extendieron por todo el reino, dejando tras de sí estudiantes, monumentos y santuarios por doquier. Estas personas dan testimonio de que el único rey obligado por juramento a estar en Ceuta, con sus súbditos, en tiempos de alegría y de tristeza, es el Rey de Marruecos, sin importar el paso del tiempo.

El corazón del rey español se endureció contra estas luminarias en diversos campos del saber, prefiriendo en cambio las tumbas de jóvenes ajenos a la historia, pero profundamente conscientes de su vida cotidiana. Los buscaría incluso en el fondo del mar, en la boca de las ballenas más peligrosas.

Así no se hacen las cosas, Felipe.

Un desconcertante silencio oficial:

Una vez más, emerge la interpretación surrealista de la escena de Ceuta.

Contrariamente a la postura oficial y declarada, desde el reinado del difunto rey Hassan II —reforzada por el rey Mohammed VI— que ha considerado sistemáticamente las visitas del rey español a los dos enclaves ocupados como mensajes provocadores que refuerzan la legitimidad de la monarquía por la fuerza, como ya he explicado, la postura oficial ha guardado silencio respecto a esta visita del 13 de septiembre de 2026.

Por no mencionar la ausencia del Estado en las celebraciones del día nacional organizadas por la embajada española. ¿Acaso la intención de la familia real española al visitar el cementerio logró suscitar cierta simpatía hacia los reyes, atenuando o incluso ocultando la reacción oficial marroquí a la visita?

Quizás, pero el aspecto circunstancial, incluso humanitario, no puede negar la legitimidad geográfica e histórica:

Apreciamos su labor humanitaria; sin embargo, nos oponemos a que sus pies coloniales pisen siquiera un palmo del Reino.

Especialmente ahora que la extrema derecha española afila sus armas de cara a las elecciones de noviembre de 2026.

¿Es usted una figura electoral de derecha antes que un rey que ofrece condolencias a los mártires de la lucha por la supervivencia?

Quizás.

El panorama surrealista continúa desplegándose con complejidad, y por mucho que intente desentrañarlo, sigue siendo esquivo.

Lo que sí es seguro en todo esto es que aquel a quien la lealtad, la historia y la geografía obligan a gobernar todo el territorio es el Rey de Marruecos, independientemente del paso del tiempo.

Y damos la bienvenida a quien visita el Reino, como un verdadero rey, dentro de sus fronteras; lo recibimos como un huésped de paso. No tenemos cabida para una monarquía española impuesta por la fuerza, que extienda sus piernas sobre ninguna parte de nuestra patria, aunque sea del tamaño de una sola alfombra.