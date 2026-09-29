Home»International»SM le Roi nomme Fatima Ezzahra El Mansouri Cheffe du gouvernement et la charge de former le nouveau gouvernement

SM le Roi nomme Fatima Ezzahra El Mansouri Cheffe du gouvernement et la charge de former le nouveau gouvernement

/ /0/ 20
0
Shares
PinterestGoogle+

map
Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, mardi au Palais Royal à Rabat, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité, que le Souverain a nommée Cheffe du gouvernement et a chargé de former le nouveau gouvernement, annonce le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.

Voici la traduction de ce communiqué :

« Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu ce mardi 17 Rabii II 1448 de l’Hégire, correspondant au 29 septembre 2026 au Palais Royal à Rabat, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité, que le Souverain a nommée, en vertu de l’article 47 de la Constitution, Cheffe du gouvernement et a chargé de former le nouveau gouvernement ».

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailنيابة التعليم بجرادة : ما حقيقة الدور التشاركي للمكتب الوطني للكهرباء في إنجاح مشروع المدارس الايكولوجية ؟Default Thumbnailجلالة الملك يعين أعضاء الحكومة الجديدةDefault ThumbnailCOMBAT CITOYENDefault Thumbnail« بوليساريو » مصدومة من قنوات دولية تبث شرائط وثائقية حول تنمية الصحراء المغربية

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *