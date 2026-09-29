SM le Roi nomme Fatima Ezzahra El Mansouri Cheffe du gouvernement et la charge de former le nouveau gouvernement

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Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, mardi au Palais Royal à Rabat, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité, que le Souverain a nommée Cheffe du gouvernement et a chargé de former le nouveau gouvernement, annonce le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.

Voici la traduction de ce communiqué :

« Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu ce mardi 17 Rabii II 1448 de l’Hégire, correspondant au 29 septembre 2026 au Palais Royal à Rabat, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité, que le Souverain a nommée, en vertu de l’article 47 de la Constitution, Cheffe du gouvernement et a chargé de former le nouveau gouvernement ».