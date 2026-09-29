Cinéma et diplomatie culturelle à Ifrane : Le Festival du Cèdre du Film Court signe deux partenariats internationaux avec la Pologne et la Mauritanie

Mohammed Drihem

Dans un pas majeur pour la diplomatie culturelle parallèle. Le Festival International du Cèdre du Court métrage d’Ifrane confirme son statut de plateforme internationale de dialogue créatif.

Dans le cadre de sa 27ème édition, le festival procédera lors de sa cérémonie d’ouverture officielle, prévue le jeudi 08 octobre 2026 en soirée à Ifrane, à la signature de deux conventions de partenariat et de coopération culturelle et d’échange dans le domaine audiovisuel.

Deux accords stratégiques : Varsovie et Boghé

La première convention s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale maroco-polonaise dans le domaine des arts visuels. Elle sera signée en présence de Mme Emilia Hinc, Responsable Culturelle accréditée auprès de l’Ambassade de la République de Pologne à Rabat et a comme objectifs: L’échange d’expertises académiques et professionnelles entre les cinéastes des deux pays, la Promotion des coproductions cinématographiques, l’ouverture de nouveaux circuits de distribution pour le court métrage et l’organisation d’ateliers de formation au profit des jeunes et des passionnés du 7ème Art.

C’est une ouverture vers l’Europe de l’Est et vers une cinématographie polonaise reconnue mondialement pour son école documentaire.

La seconde convention incarne la profondeur des liens africains et maghrébins. Elle sera conclue avec le Festival : « Image du Fleuve » (Sourat Ennahr) de la ville de Boghé en République Islamique de Mauritanie. La signature se fera sous la supervision de M. Ba Adama Moussa, Maire de la Commune de Boghé, et en présence du Président du festival, M. Djibril Diaw.

Cet accord fonde une véritable coopération Sud-Sud, axée sur la valorisation du patrimoine culturel commun africain, le soutien aux expériences cinématographiques émergentes dans les deux pays, l’échange de programmation de films entre les deux festival, le développement de mécanismes de formation et le soutien aux productions indépendantes.

Pour la direction du Festival Mondial du Cèdre du Court métrage, ces deux conventions ne sont pas de simples protocoles. « Elles représentent une brique stratégique à travers laquelle la direction du festival cherche à dépasser la dimension festive des manifestations pour passer à l’étape de la construction de projets durables qui servent la diplomatie culturelle et soutiennent les industries créatives au Royaume du Maroc », souligne le comité organisateur.

Avec ces deux signatures, Ifrane, capitale écologique du Maroc, devient aussi un carrefour de la diplomatie du Court Métrage, reliant l’Europe centrale et l’Afrique du Fleuve Sénégal.