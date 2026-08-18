Ceuta la marroquí: ¿morada de sabios o de soldados?

Ramadán Mesbah

Isabel, madre de la extrema derecha española:

Lo que me ha incitado a escribir sobre este tema es lo que declaran algunos superficiales -y no ceutíes- de la extrema derecha española; sostienen que la españolidad de Ceuta es incluso anterior al Estado marroquí.

Con esto se refieren al Estado alauí, que se fundó en Tafilalet hacia 1631 d.C.

Comparan esta fecha con el inicio de la ocupación de Ceuta:

Por parte de Portugal: el 21 de agosto de 1415 d.C.

Por parte de los españoles: a partir del Tratado de Lisboa de 1668 d.C.

Por supuesto, estos, que no tienen otra preocupación desde Alfonso e Isabel la Católica (1492) que destruir la historia islámica de Al-Ándalus -que en esencia es historia marroquí- saben que el Estado idrisí se fundó en Marruecos en el año 172 de la Hégira / 788 d.C.

Y saben que Al-Ándalus siguió siendo el jardín trasero -del norte- de los almorávides y los almohades en particular; controlaban su lluvia y su buen tiempo, como dicen los franceses.

Y conocen bien las grandes batallas de ambos estados allí; y cómo los caballos de Yusuf Ibn Tashfin defecaban allí, al ir y al volver, disciplinando y destituyendo; hasta que Al-Mutamid Ibn Abbad dijo con amargura histórica:

« Prefiero apacentar los camellos de Ibn Tashfin que ser porquero de Alfonso ».

Saben esto como conocen a sus propios hijos, y el Peñón de Gibraltar es testigo de todo.

Pero menosprecian la historia, y no toman en cuenta la geografía más que en lo que les concierne.

Un desprecio pasajero en palabras pasajeras; como cualquier ladrón que, a pesar de su flagrante implicación, no suda ni deja de disimular.

Ceuta como centro de saber: estudiantes y maestros

Son sus grandes sabios, y por ellos fue famosa en el mundo islámico, más de lo que ellos fueron famosos por ella.

Y a pesar de esto, no presento a algunos de ellos para demostrar la islamicidad y la marroquinidad de la ciudad; pues ambas son constantes geográfica e históricamente, desde que se formaron los continentes y se distinguieron las naciones y los estados.

El Cadí Iyad (476 – 544 H. / 1083 – 1149 d.C.)

Nacido en Ceuta, donde aprendió y tuvo a sus maestros; lo que constituye una prueba de que no estamos -desde esta fecha temprana- ante un simple puerto marítimo, sin identidad más allá del mar; sino ante una metrópoli científica que produce a un sabio y a un juez cuya fama se extendió por todo el mundo islámico.

Y de este mundo formaba parte Al-Ándalus, adonde viajó para completar sus conocimientos, y entre sus maestros estuvieron Ibn Rushd el abuelo y el nieto.

Y su muerte en Marrakech no es más que una prueba de la unidad de la geografía marroquí y andalusí. • Al-Sharif al-Idrisi (1100-1165 d.C.)

Nacido en Ceuta, es el fundador de la cartografía en la Edad Media; y posee un globo terráqueo de plata.

Estudió en Ceuta y viajó a Granada para completar sus conocimientos. • Abu al-Rabi Sulayman ibn Sab’ al-Sabti:

Autor del libro « Shifaa al-Sudur » (La curación de los pechos).

Se estima su nacimiento en 440 H. – 1048 d.C.; y falleció hacia 520 H. – 1126 d.C.

Está enterrado en Ceuta. • Ibn Rushd al-Sabti:

Nació en la ciudad marroquí de Ceuta en el año 657 H. / 1259 d.C., y allí recibió sus primeras enseñanzas en gramática y literatura.

Fue conocido por su largo viaje científico a Oriente para cumplir con la peregrinación en el año 683 H., donde visitó Túnez, Egipto, el Levante y el Hiyaz, y se encontró con los más grandes sabios de su época y aprendió de ellos.

Se estableció por un tiempo en Granada, en Al-Ándalus, y fue imam y predicador en su gran mezquita, luego regresó a Marruecos y predicó en la antigua mezquita de Marrakech, y el sultán meriní lo llamó para ser juez y consejero.

Dejó un tesoro de obras, la más famosa es el libro « Mil’ al-‘Ayba bima Jumi’a bi-tul al-Ghayba fi al-Wijha al-Wajiha ila al-Haramayn Makka wa Tayba », que es su relato de viaje en el que documentó raros detalles científicos y geográficos, además de sus libros sobre el hadiz como « Ifadat al-Nasih ».

Falleció en Fez en el año 721 H. / 1321 d.C. • Abu al-Qasim Muhammad ibn Ahmad al-Azafi:

Fallecido en el año 677 H. / 1278 d.C., es un alfaquí, sabio y príncipe de la ciudad de Ceuta en Marruecos. Se independizó con el emirato de Ceuta y Tánger, y oficializó la celebración del Mawlid (nacimiento del Profeta) en las tierras de Marruecos para proteger la identidad islámica, y completó el famoso libro de su padre « Al-Durr al-Munazzam fi Mawlid al-Nabi al-Mu’azzam ».

Nacimiento y formación: Nació y creció en Ceuta en una casa de ciencia y virtud, y recibió las ciencias religiosas de la mano de los grandes sabios de su época, a la cabeza de ellos su padre Abu al-Abbas al-Azafi.

Su emirato: Asumió el emirato de Ceuta y se independizó en él y anexó Tánger, y su periodo de gobierno duró unos treinta años que se caracterizaron por la estabilidad y la protección de las fronteras. • Abu al-Hakam Malik ibn al-Murahhal:

Literato, poeta y alfaquí ceutí, famoso por sus poemas en alabanza de la ciudad y en defensa de las fronteras de Marruecos.

Data poéticamente su nacimiento:

Oh tú que preguntas por mi nacimiento para recordarlo,

Nací el día siete y diez

De Muharram, inicio de cuatro

Después de seiscientos, explicados

17 de Muharram de 604 H. / 1270 d.C.

Su origen es de los Masmuda de Marruecos, y su nombre completo es Malik ibn Abd al-Rahman ibn Ali ibn Abd al-Rahman ibn Faray… Uno de sus antepasados se trasladó a la península de Al-Ándalus y se estableció en Guadalajara, en una ciudad que lleva su nombre, la ciudad de Al-Faray; y de allí se trasladó a la ciudad de Santarém, y cuando fue ocupada por los cristianos en el año quinientos sesenta y cinco, allí estaba Ali ibn Abd al-Rahman, abuelo de nuestro poeta, quien la abandonó emigrando a Málaga, por lo que fue apodado al-Murahhal (el viajero).

La morralla española en Ceuta:

Considerando que para los españoles no es más que un espacio marítimo robado por un tiempo; Ceuta no llegó a ser una metrópoli de ciencia, como he mencionado.

Y es inútil buscar en su historia antigua y moderna sabios que sean puramente de su tierra.

Y a pesar de esto encontramos, por ejemplo:

Jerónimo de Mascarenhas:

Militar e historiador, en el siglo XVII.

Se centró en los aspectos políticos y militares de Ceuta; bajo la hegemonía de los Habsburgo en España.

Época moderna:

Enrique Jarque Ros:

Investigador y científico vinculado al « Instituto de Estudios Ceutíes »; ha arrojado luz sobre la historia científica y médica de la región, especialmente a través de sus investigaciones sobre figuras humanistas que vivieron en Ceuta durante el siglo XVI. • Paco Sánchez Montoya:

Historiador y ensayista contemporáneo; autor de numerosas obras de referencia que tratan la historia visual, periodística y política de Ceuta, además del papel de la ciudad durante el Protectorado español. • José Luis Gómez Barceló:

Historiador oficial de la ciudad y figura central en el ámbito de la conservación de documentos y la investigación histórica relacionada con esta región, en el marco de su trabajo con el « Instituto de Estudios Locales ».

En la balanza de la ciencia, la historia de Ceuta -que es siempre marroquí- se remonta a pesos científicos grandes como el Cadí Iyad y otros; y por el lado español se presenta, como he mencionado, a un historiador militar: Jerónimo.

Y esto lo dice todo.

Todo su pasado allí se resume en una presencia militar, que aprovechó un periodo de debilidad y luego se acomodó.

Y ha llegado el momento de hacer justicia a la historia y a la geografía e incluso a los sabios, hijos de la ciudad, algunos de los cuales están enterrados en ella.

La permanencia de Ceuta y Melilla en manos de los españoles constituye una gran carga de seguridad; que no puede continuar para siempre; pues el Estado tiene otras preocupaciones.

Y a quien alega, neciamente, la presencia española en ellas, anterior al Estado alauí, le digo: la presencia de Marruecos en Al-Ándalus es anterior al Estado español moderno que se fundó tras consolidarse el poder de Isabel y Alfonso los Católicos; después de la caída de Al-Ándalus en 1492 d.C.

¿Aplicamos vuestra lógica y reclamamos Al-Ándalus; o cruzamos hacia ella como hacía Yusuf Ibn Tashfin?

¿Qué os pasa, cómo juzgáis?