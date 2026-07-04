حفل اختتام السنة الدراسية لتعليم اللغة العربية

لأبناء الجالية بروتردام

بقلم لحسن بنمريت



نظمت جمعية أبي رقراق بمدينة روتردام بهولندا يوم السبت الماضي حفلا اختتاميا لتعليم اللغة العربية لأبناء الجالية المغربية بهولندا . حيث تقوم الجمعية بهذا العمل الرائع والهادف لمدة 30 سنة يومي السبت والأحد من كل أسبوع موازاة مع التعليم الهولندي. جمعية ابي رقراق تستقبل سنويا ما بين 450 و500 تلميذ و تلميذة, تؤطرهم ازيد من 15 أستاذة .فبالاضافة الى تكريس الهوية والثقافة الآصليتين لدى أبناء الجالية, ساعد تحصيل اللغة الهولندية كأساس ثم العربية والانجليزية على تخرج العديد من أبناء المهجر في ميادين مختلفة منها المحاماة والطب والهندسة والتعليم العالي .الى جانب تدريس اللغة العربية والثقافة الأصلتين تقوم الجمعية بانشطة أخرى تهم المجتمع الهولندي والانخراط فيه وعلى سبيل المثال لا الحصر, قامت جمعية ابي رقراق بعمل مشترك مع مؤسسة آفاق للثقافة والتعليم بروتردام سابقا باستضافة كل من الوزيرالسابق السيد محمد اليازغي رفقة السيد بنعبدالقادر -وزيرالعدل سابقا – حول موضوع « الصجراء المغربية بين الماضي والحاضر » وكذلك استقبال المرحوم الدكتور المهدي المنجرة حول موضوع « الاسلام والاندماج « والدكتور طارق رمضان حول الهوية والاندماج والدكتور مصطفى بنحمزة حول موضوع » دورالمسلمين في ديار المهجر -هولندا نموذجا – اضافة الى اساتذة جامعيين من جامعة محمد الأول بوجدة و مفكرين من المغرب ومن دول أخرى

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اختتم الحفل بتوديع السيد عبد العالي الادريسي القنصل العام للمملكة المغربية بروتردام بعد قضاء 4 سنوات على رأس القنصلية . حيث كان يتميز اضافة الى الاحترافية في العمل والتواصل المباشر مع افراد الجالية المغربية وتسهيل أمورهم الادارية, بالتواضع الكبير والتشاور مع الجمعيات وأفراد المجتمع المدني . حضر اللقاء جمعيات وفاعلون جمعويون ومحامون والمحافظ القانوني من أصل مغربي ببلدية روتردام وموظفو البنك الشعبي بهولندا اضافة الى أصدقاء هولنديين . كما تميز الحفل بتكريم السيد القنصل العام وبعض الأساتذة و عضو في جمعية ابي رقراق . أما اليوم الموالي ققد خصص الى حفل لفائدة الأطفال وأولياء أمورهم . كما تم توزيع الجوائز و الهدايا على المتفوقين

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