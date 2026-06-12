Maroc IA Errachidia – L’IA au service de la jeunesse

MAROC IA ERRACHIDIA 2026 — L’IA au service de la jeunesse pour l’Employabilité de 300 étudiants

Cet après-midi, L’ingénieur IA, Monsieur Aissam Ahbar a eu le plaisir d’animer avec succès un atelier à grande échelle dans le cadre de MAROC IA ERRACHIDIA 2026, autour d’un enjeu essentiel :

l’impact concret de l’Intelligence Artificielle sur l’employabilité des jeunes

Un atelier à grande échelle et 100% pratique Avec près de 300 étudiants, l’objectif était clair : passer de la théorie à l’exécution.

Nous avons travaillé sur : Optimisation de CV professionnels avec l’IA Optimisation avancée des profils LinkedIn Prompts avancés pour renforcer son personal branding Scoring CV & LinkedIn sur 100 Simulation de recrutement et coaching IA en conditions réelles Études de cas et ateliers pratiques guidés

Ici, l’IA devient un levier concret d’action au service de l’employabilité.

Une dynamique territoriale forte et structurée au cœur de Drâa-Tafilalet Ce programme s’inscrit dans une vision régionale ambitieuse de déploiement de solutions d’intelligence artificielle au service des jeunes.

Aujourd’hui, cette dynamique régionale repose sur : Un réseau régional de partenaires à Tinghir, Midelt et Errachidia Un développement territorial en cours dans d’autres villes de la région

Un programme territorial multi-acteurs, porté entre la France et le Maroc

À Errachidia, ce dispositif territorial repose sur une coalition d’acteurs engagés dans l’éducation, l’innovation et l’employabilité : Association Orphelins Handicap Pauvreté Tagoumaste Association— Porteur du programme Artificial Intelligence Apps — Startup française spécialisée en IA & employabilité Tafilalet Business School — Pôle académique & formation Association Edu Nova — Innovation éducative & entrepreneuriat Université Moulay Ismaïl — Partenaire académique Faculté Pluridisciplinaire d’Errachidia — Support académique et scientifique CGEM Drâa-Tafilalet — Partenaire économique & écosystème entreprises

Une alliance entre société civile, université, institutions et secteur privé pour un impact concret sur la jeunesse.

Remerciements Un grand merci pour la qualité de l’organisation, des échanges et de l’engagement de l’ensemble des intervenants et coordinateurs : Tafilalet Business School Pr. Moulay Hfid Benslimane — Directeur de la Pr. Manal Youb — Coordination des échanges & animation pédagogique Pr. Rachid Boukharazi — Coordination des échanges & animation pédagogique M. ABOUFARS ABDELATIF — Président Edu Nova & FARES TECHNOLOGIE | Entrepreneuriat & projet professionnel Mme Islam Laabid — CGEM | LinkedIn & image professionnelle Mme Soumia Elabed — Artiste & décoratrice d’intérieur | Inspiration & posture entrepreneuriale

Je remercie tous les étudiants de Errachidia qui ont participé !

L’impact naît lorsque les territoires, les institutions et l’innovation avancent ensemble au service de la jeunesse.