Maroc IA Errachidia – L’IA au service de la jeunesse
MAROC IA ERRACHIDIA 2026 — L’IA au service de la jeunesse pour l’Employabilité de 300 étudiants
Cet après-midi, L’ingénieur IA, Monsieur Aissam Ahbar a eu le plaisir d’animer avec succès un atelier à grande échelle dans le cadre de MAROC IA ERRACHIDIA 2026, autour d’un enjeu essentiel :
l’impact concret de l’Intelligence Artificielle sur l’employabilité des jeunes
Un atelier à grande échelle et 100% pratique
Avec près de 300 étudiants, l’objectif était clair : passer de la théorie à l’exécution.
Nous avons travaillé sur :
Optimisation de CV professionnels avec l’IA
Optimisation avancée des profils LinkedIn
Prompts avancés pour renforcer son personal branding
Scoring CV & LinkedIn sur 100
Simulation de recrutement et coaching IA en conditions réelles
Études de cas et ateliers pratiques guidés
Ici, l’IA devient un levier concret d’action au service de l’employabilité.
Une dynamique territoriale forte et structurée au cœur de Drâa-Tafilalet
Ce programme s’inscrit dans une vision régionale ambitieuse de déploiement de solutions d’intelligence artificielle au service des jeunes.
Aujourd’hui, cette dynamique régionale repose sur :
Un réseau régional de partenaires à Tinghir, Midelt et Errachidia
Un développement territorial en cours dans d’autres villes de la région
Un programme territorial multi-acteurs, porté entre la France et le Maroc
À Errachidia, ce dispositif territorial repose sur une coalition d’acteurs engagés dans l’éducation, l’innovation et l’employabilité :
Association Association Orphelins Handicap Pauvreté Tagoumaste — Porteur du programme
Artificial Intelligence Apps — Startup française spécialisée en IA & employabilité
Tafilalet Business School — Pôle académique & formation
Association Edu Nova — Innovation éducative & entrepreneuriat
Université Moulay Ismaïl — Partenaire académique
Faculté Pluridisciplinaire d’Errachidia — Support académique et scientifique
CGEM Drâa-Tafilalet — Partenaire économique & écosystème entreprises
Une alliance entre société civile, université, institutions et secteur privé pour un impact concret sur la jeunesse.
Remerciements
Un grand merci pour la qualité de l’organisation, des échanges et de l’engagement de l’ensemble des intervenants et coordinateurs :
Pr. Moulay Hfid Benslimane — Directeur de la Tafilalet Business School
Pr. Manal Youb — Coordination des échanges & animation pédagogique
Pr. Rachid Boukharazi — Coordination des échanges & animation pédagogique
M. ABOUFARS ABDELATIF — Président Edu Nova & FARES TECHNOLOGIE | Entrepreneuriat & projet professionnel
Mme Islam Laabid — CGEM | LinkedIn & image professionnelle
Mme Soumia Elabed — Artiste & décoratrice d’intérieur | Inspiration & posture entrepreneuriale
Je remercie tous les étudiants de Errachidia qui ont participé !
L’impact naît lorsque les territoires, les institutions et l’innovation avancent ensemble au service de la jeunesse.
Le Maroc de demain se construit aujourd’hui avec sa jeunesse
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