Les vidéos de l’équipe sénégalaise circulent partout et interrogent.

– Un bain de foule au milieu de supporters sans forces de l’ordre contrairement au Maroc… Mais aucun communiqué de leur fédération ? Aucun coup de gueule de leur coach hypocrite ?



– leur équipe et leur star ont été contrôlés et fouillés sur le tarmac comme des criminels à la descente de l’avion… Mais là non plus : aucun communiqué ? Aucune plainte mensongère comme quoi ils n’ont pas eu du thé ?



Les États-Unis ont compris, avec ces gens-là : il faut être craint pour avoir le respect et la reconnaissance.

Aucun verre de thé, aucune dattes, pas de verre de lait, pas de gâteau ni de musique pour l’accueil et pour ambiancer : juste des matraques pour bien leur faire comprendre « attention ».

Voilà comment on aurait dû les accueillir, au lieu de leur dérouler le tapis rouge pour qu’ensuite ils crachent dans la soupe. Après tout ce qu’on a fait pour leur pays, leurs citoyens au Maroc et même pour leur coach qu’on a formé, enseigné et diplômé… Les ingrats prennent trop souvent l’éducation et la gentillesse pour de la faiblesse.

Nous aussi on doit apprendre, s’inspirer, et réserver notre accueil légendaire à ceux qui le mériteront et qui s’en souviendront.

Bref, on attend les communiqués de leur fédération… Mais je crois qu’on va attendre longtemps, il n’y a qu’en Afrique qu’ils ne respectent rien, ailleurs ils se tiendront toujours à carreau malgré les pires traitements. C’est inné.

Ce qu’ils ont fait lors de la finale, c’est bien la preuve qu’ils n’ont aucun respect pour le continent.

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HKM