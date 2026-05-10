KHÉNIFRA OUTDOOR EXPERIENCE :

LA RÉGION BÉNI MELLAL-KHÉNIFRA SE POSE EN NOUVELLE RÉFÉRENCE DU

TOURISME D’AVENTURE A KHÉNIFRA

Mohammed Drihem

La première édition de la Khénifra Outdoor Experience s’est achevée le 7 mai 2026 sur un bilan jugé « unanimement positif » par les organisateurs. Pendant cinq jours, la province de Khénifra a accueilli opérateurs internationaux, institutions marocaines, journalistes et créateurs de contenu pour faire découvrir le potentiel outdoor du cœur du Maroc.

Organisée par le Conseil Régional du Tourisme de Béni Mellal-Khénifra (CRT BMK), en partenariat avec le Conseil de la Région et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), la manifestation a bénéficié du soutien des autorités locales. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le gouverneur de la province, Mohammed Adil IHOURANE, en présence de délégations venues de sept pays.

16 opérateurs internationaux présents Dix-sept agences et tour-opérateurs de renom ont répondu présents, dont Intrepid Travel, G Adventures, Altai Travel, Afritrip, AZ Experiences et Solay Travel. Ils représentent les marchés prioritaires identifiés par le CRT BMK pour 2026 : Maroc, États-Unis, Belgique, France, Espagne, Italie et Portugal.

Au programme : panels sur les enjeux du tourisme outdoor, rencontres B2B et immersions terrain.

Les participants ont testé sept produits phares de la destination : VTT, randonnée, birdwatching, équitation, pêche sportive No Kill, rafting sur l’Oum Er-Rbia et kayak. Les activités ont été menées avec des partenaires locaux comme la coopérative Assarag, le GREPOM et la coopérative Alp Atlas, qui propose du rafting neuf mois par an. Moment fort, la journée du 6 mai a combiné démonstration de pêche aux Sources de l’Oum Er-Rbia, session de rafting et visite du chantier de l’Auberge Chakib, futur établissement hôtelier destiné à renforcer la capacité d’accueil.

La cérémonie de clôture, tenue à Dar Zayan, a été marquée par la remise de certificats de participation et un spectacle de danses folkloriques Ahriche et Tahricht. Un tremplin pour la destination « La Khénifra Outdoor Experience n’est pas une fin en soi : c’est le point de départ d’une dynamique durable », a déclaré Imane Chifae, directrice du CRT BMK. Les opérateurs ont exprimé leur intérêt pour des collaborations commerciales concrètes et salué le professionnalisme des prestataires locaux.

Fort de ce succès, le CRT BMK, le Conseil de la Région et l’ONMT annoncent déjà travailler sur les prochaines éditions. L’objectif est de consolider les acquis, élargir les marchés cibles et inscrire le rendez-vous au calendrier annuel de la promotion touristique du Maroc. Le CRT BMK mise sur cet événement pour positionner la région Béni Mellal-Khénifra comme destination de référence du tourisme d’aventure et de nature au Maroc.