JUSTICE/MAROC Moyen Atlas : Lancement d’un projet de 15 mois pour renforcer la justice de proximité dans la province d’Ifrane

Mohammed Drihem

Ifrane, 1er mai 2026 – Un nouveau projet intitulé « Justice de proximité et accès au droit dans le Moyen Atlas » sera déployé du 6 mars 2026 au 6 juin 2027 dans la province d’Ifrane, avec pour objectif d’améliorer l’accès équitable au droit et à la justice, a-t-on appris auprès des porteurs du projet.

D’une durée de 15 mois, l’initiative vise à renforcer la citoyenneté juridique, la confiance envers les institutions et la participation communautaire aux mécanismes de justice de proximité. Elle cible en priorité les femmes, les jeunes et les populations vulnérables et rurales des communes d’Azrou, Timahdite, Aïn Leuh, Dayet Aoua et Tizguite.

Le projet s’articule autour de quatre axes majeurs dont la Sensibilisation aux droits avec une campagne physique et digitale qui sera menée pour renforcer la connaissance des droits fondamentaux et des mécanismes de protection juridique et judiciaire auprès des femmes, jeunes, populations rurales isolées, étudiants, lycéens et associations locales, Un Réseau de relais communautaires territorial durable qui sera structuré pour assurer la continuité de l’aide juridique de première ligne. Il réunira OSC locales, enseignants, assistants et médiateurs sociaux, avocats, élus communaux et étudiants juristes dans les communes d’Azrou, Timahdite, Aïn Leuh et Ifrane, Un Dispositif mobile et numérique comme service de proximité, gratuit et inclusif d’information et d’orientation juridique qui sera mis en place via des caravanes physiques, baptisées « Bus du droit », et des outils digitaux comprenant un portail et une application. Il bénéficiera aux populations vulnérables et isolées : femmes, familles rurales, travailleurs précaires, personnes en conflit avec la loi, migrants et personnes handicapées et enfin, Un Dialogue institutionnel à travers des forums citoyens « Justice et Proximité » qui seront organisés pour favoriser un dialogue constructif entre citoyens, institutions judiciaires et acteurs locaux, renforcer la confiance mutuelle et encourager la participation citoyenne. Une campagne de capitalisation et de plaidoyer, incluant un guide territorial, un documentaire et une conférence finale, visera à valoriser les acquis du projet et à promouvoir leur intégration dans les politiques publiques locales et nationales. Ce projet porté par l’Association Tazghart d’Azrou est mené en partenariat avec l’Entraide Nationale, le Ministère Public et les collectivités locales de la province d’Ifrane.